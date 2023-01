El vértigo

Es posible, al decir de algunos mal pensados, que entre las decisiones que toma este gobierno de coalición PSOE/Podemos haya algunas que no solo producen estupefacción y mareos, sino vértigo. El motivo es sencillo: se trata de medidas que no solo olvidan lo que la gente del común entiende por “natural y necesario” –y que tratan de ocultar la evidencia predicando igualdades peores que la diferencia– sino que revelan las auténticas intenciones de una coalición que ahora mismo, en todas las encuestas menos la del CIS aparece repudiada por una considerable mayoría de ciudadanos consultados.

Una de ellas descubre el auténtico valor que el ministro del ramo, y por tanto el Gabinete del señor Sánchez, da al sector pesquero. Que si para la economía española supone un porcentaje pequeño del PIB, para la gallega y la norteña además de buena parte de la andaluza, significa no solo actividad y empleo sino que forma parte de su cultura integral. Y no hacer lo preciso para sostener el conjunto resulta una omisión imperdonable, por más que se trate de enmascarar el desinterés mediante meras apariencias. Es el caso, sin ir más lejos, del veto de la UE a la pesca de fondo, que afecta a gran número de barcos y cuya suspensión preventiva no fue solicitada por el Gobierno.

Ese aparente desprecio incluye el dato, revelados, de que se deja fuera de la reducción del IVA –por cierto: es lo que pidió el líder de la oposición hace meses y atacó el jefe del Gobierno– al pescado, pese a ser alimento clave. Dicho lo cual, procede citar como causa de mareo la perspectiva de que la investigación del accidente del autobús en Pedre, que costó siete vidas, “pueda durar varios meses”. Un respeto que es para el equipo investigador, de la Guardia Civil, con prestigio bien ganado, pero que a buen seguro carece de los recursos que permitirían acelerar la pesquisa. Y esos recursos podría aportarlos una decisión de un ministro, Marlasca, que no presta demasiada atención al benemérito cuerpo.

Y no deja de ser curioso que ese retraso coincida con el que ya experimenta la investigación sobre el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo, durante meses pendiente de un concurso entre empresas para descender al pecio, descenso clave quizá para determinar la avería –presunta– del motor que provocó según el patrón el hundimiento del buque y la pérdida de 21 vidas.

Pero hay gestos que impiden el camuflaje: ese mismo Gobierno, que presume de social, que riega de “ayudas” al sector –creciente, lo cual indica que su política está mal orientada– en víspera de unas elecciones que, aún municipales y autonómicas, sabe claves para su futuro, no solo tiene la desfachatez de aplicar una rebaja del IVA propuesta por el líder de la oposición hace meses, sino que excluye de los alimentos beneficiados el pescado: parece increíble, pero no es algo inventado por la oprobiosa “derecha”, sino una decisión gubernamental. Lo pintoresco es que, tras tantas mentiras, distorsiones y práctica de endosar culpas al que no las tiene, la calle, cuando le preguntan, rechaza a esa coalición llegada al poder por aritmética, ya que suma no solo números heterogéneos, sino programas contradictorios. Y promesas que hay que interpretar en clave de enigma; lo de “ayudas”, otra vez, para “compensar” el incremento de peajes en la AP-9 entre otras. A este paso, habrá que hacerse con píldoras antimareo antes de conocer las supuestas intenciones del Gobierno actual, y cuando se lea el BOE, al más fuerte para el vértigo que provoca pensar qué ocurrirá aquí cuando a Moncloa se le acabe el dinero y empiecen a llegar los deudores.