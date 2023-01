Cuatro Cosas

Que no, hombre, que no: todo esto de Gómez Besteiro ytalytal no se “mueve” a partir de la noticia de su triunfo judicial, sino desde antes. Lo que avecilla aún no certifica es si anda por medio Pepiño, pero tratándose el quizá precandidato a la Xunta de un nativo de origen lucense, es very posible. Al menos para los que aún siguen creyendo en el ex/ministro y casi candidato al Gobierno gallego antes de aquel supuesto business en una gasolinera. Uyuyuy...

En cambio, el pajarillo cantor sí confirma que en la provincia nordeste no todos –ni mucho menos– estarían conformes con el ruxeruxe de que la inmensa mayoría del PPdeG estaría con el exsecretario xeral y antes presidente diputacional. Sin embargo, incluso los más fans admiten que GB, bien conocido entre la militancia psoeciata, es un desconocido para la gran mayoría de la ciudadanía gallega. Y eso, que se sepa, es un handicap electoral, aunque aún hay tiempo. ¿Eh? Incluso su irrupción se vería como una cuchillada por la espalda hacia Formoso, un hombre sensato y honesto que tiene claro que el PSdeG no debe ser ni un Podemos bis ni mucho menos sumarse al oportunismo de Díaz, que en vez de sumar, resta. Un jerarca histórico de la izquierda gallega le asegura a avecilla que “desgastar ahora a un hombre como Valentín, gallego que defiende antes a su país que a otra cosa, es un error político que costará caro”. ¿No? Se refería, el poncio, a los idus de mayo, pero no sólo: “semeja una canallada” y añade que “dividirá aún más al Partido Socialista”, aparte de que ve en todo ello una maniobra de autoproclamados poderes fácticos en el partido –con foco más abajo–, que llevan mangoneando, o intentándolo, desde hace años. “Incluso, aunque ahora parezcan alinearse con GB, hay quien olvida de qué son capaces para desarticular y, después, entrar victoriosos en lo que creen suyo: la futura candidatura a la Xunta. ¿Capisci?