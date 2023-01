Extraña, la verdad, que a la vista de los datos publicados por este periódico acerca de “Audasa”, la concesionaria de la AP-9 o Autopista del Atlántico y sus cifras, la generosidad del Gobierno para con sus titulares. Cuatrocientos millones de euros –dinero público, por supuesto– aunque es una de las empresas con mejores rendimientos y, como una especie de premio, la facultad de que sea la concesionaria la que calcule el número de vehículos que por ella circulan. Alguien podría decir, no sin motivo, que a la hora del business, goza de privilegio parecido al de Fernando VII con las carambolas en el billar: se las ponían “a huevo” para que no fallase el monarca, escaso de imaginación y de moral política.

Dicho lo cual, es probable que no venga mal la matización de que el introito no forma parte de improperios contra la vía de comunicación terrestre más importante del país, y que de algún modo cambió Galicia, dejando por cierto con las calzas al viento a los miopes que proclamaron la idiotez de que la obra era una navalhada. Algo de lo que quizá se arrepintiesen, pero nunca pidieron excusas. Lo que sí se busca con la exposición es, de una parte, dar la razón a quienes, transeúntes de la AP-9 constituidos en una plataforma de opinión, han calificado casi todo lo que la coalición PSOE/UP ha dicho y hecho sobre la autopista en cuestión como “una tomadura de pelo”.

La burla, por emplear un término suave, no tiene aún fecha de caducidad, porque falta una parte consistente en cómo encajar la realidad de que su peaje es más alto con la promesa ministerial de que eso, la carestía, “no ocurriría jamás”. A no ser, por supuesto, que se refiriese a que, para evitarlo, echarían mano de las “ayudas” cuyo balance cada vez se parece más a las cuentas del Gran Capitán a su regreso de la triunfal campaña en Italia. Aparte, claro, de que –dado su aumento– es un reconocimiento claro de que cada vez hay más españoles “el borde de la exclusión”: como para que la señora Calviño diga que esto –la economía de la que ella misma es timonel– resulta casi como Jauja.

Y es que cuanto se dijo es en gran parte un bluff, desde que bajarían las tarifas hasta que nunca saldría más caro –lo que en todo caso es una contradicción en toda regla–, aparte de la nueva aventura oratoria que tendrán que habilitar quienes osen salir a explicar lo inexplicable. O sea, que para compensar las tarifas se emplea dinero que, al igual que en tantos otros frentes, procede de las arcas públicas que no llenan solo los usuarios, sino todos los ciudadanos españoles con sus impuestos: los conocidos más la parte que corresponde a la “generosidad social” de un conjunto de ministros que derrochan en lo de casi todos y en lo suyo y para los que el concepto ahorro debe sonar a chino.

Lo cierto es que la AP-9 ha sido durante mucho tiempo, desde el punto de vista de los usuarios, poco ejemplar en cuanto a los servicios: no siempre su piso era el adecuado, como no lo era la pintura de las señales, la iluminación y, desde luego, la limpieza en sus laterales. Aún así, y como queda dicho, ha supuesto para Galicia un papel clave para su desarrollo. Pero a la vez un excelente negocio, como demuestran los balances de gestión, sobre todo teniendo en cuenta que en su construcción también jugaron un rol decisivo los fondos estatales. Ahora, este Gobierno ha decidido seguir la senda de otros anteriores, prometer que se reducirían los peajes –a cambio de una rebaja se prolongó la concesión hasta los años cuarenta de este siglo– pero en la realidad, fueron cada vez más altos: “generoso”, el Ministerio ,como las carambolas al monarca. Y aún hay quien cree lo que dice...