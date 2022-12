Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas / Nunca sabré en qué viento llegó este querer / Mi vida llama tu vida y busca tus ojos / Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien...

Sempre volvía aos clásicos. Sempre soaban as cancións dos 50 no seu impoñente BMW. Certo que non era un coche do trinque pero daba igual, era importante rematar coas infamias e incertidumes nacidas de línguas bífidas e coas sospeitas de corrupto que lle atribuían as malas xentes, que ben que o podían soportar as súas peludas e vigorosas costas nos confortábeis asentos da máquina xermana.

A autovía que inauguraran cunha placa de cobre (mérito de prócer laureado e vaidoso) hoxe coas letras caídas e chea de cagadas de paxariños, ía chegar dentro de dous ou tres anos a escasos oito quilómetros da capital vilega, un tiro de pedra, vaia, despois de só quince anos coas obras paralizadas, e era agora o momento de estar todos unidos no anuncio da boa nova, de un fito que ía cambiar a vida dos e das estradenses para sempre, onde os nosos deputados e deputadas poidan zoar nos coches oficiais pola autoestrada que os leve á capital; que terían por fin O Corte Inglés mais cerca que a Tiko Doco, que con isto de peonalizar a vila, facían dar a un un cento de voltas. E mira que levabamos cagando por Lores anos e anos. Non houbo maneira.

E alí estaba o noso empresario aparcando o seu BMW, no único sitio no ateigado aparcamento de La Boîte des Lettres, á beira dunha moto negra que algún descoñecido caradura colocara en carga e descarga. Ordes son ordes e se hai que petar o salón de plenos, pois pétase e punto, que foran ben claros os do gabinete da Presidencia: que non colla nin un puto alfinete, e estábamos xuntos, coma o anuncio do Gadis e máxima fraguiana (que non sei por que me ven agora á cachola o conto aquel unidade e mulleres son os piares básicos do progreso). O importante é estar xuntiños, que non revoltos, primeiro os primeiros e a tropa para o final.

Convocados pola Alcaldía golpe a golpe, verso a verso, alí estaban todiños no salón de plenos para coñecer de primeira man una nova que seica debería trascender alfándegas e espazos siderais, debería anunciarse en púlpitos vernizados, en cofesionarios suorentos, nos grafitis das letrinas dos polideportivos e entre todos os corpos por estranos que fosen. A Estrada ía convertirse en centro do mundo comercial e cultural, impulsando decididamente a poboación moi por enriba dos milleros e milleras de habitantes cos que xa hoxe conta a capital de Tabeirós-Montes (do moble, perdón).

O persoal de Presidencia ocupa o ángulo escuro pendente de que nada falle. O único ángulo escuro que recorda á antiga estancia para os plenos, habitado daquela por insectos incrustados nas paredes balorecidas, por pequenos anfibios subacuáticos e fungos nos pés dos concelleiros. Que había ausencias, si, pero o salientable é que estaban as forzas vivas (ou case) da vila: deputados, uns vitalicios mortecinos outros, algún concelleiro moqueando e aqueloutro preocupado por este maldito tempo patriótico que impedía que os seus cativos estivesen desfrutando dos movementos audaces e da música de vangarda que soaría nos altofalantes do “torito vacilón”; as concelleiras engalanadas cos seus pendentes de ourivaría etrusca e os cabelos rubio/estepario; e os alcaldes de barrio, os novos alcaldes de barrio de cellas depiladas e sen un pelo nas orellas, e os antigos, os mestres de musculatura dura e frontes despexadas, pel curtida de infantería nas terras areosas das colonias africanas. Nas distancias curtas, seguro que boa xente.

Por fin, segundo as follas parroquiais, Rueda vai integrar A Estrada na mesmísima columna vertebral da Galiza, vai deixar atrás a marxinación destas terras de labregos, torneiros e feirantes, onde por non parar nin paraban os arrieiros, fuxindo coma centellas dos ventos fríos do Candán camiño das tabernas do Franco e Porta Faxeira. Ao fin das nosa vidas, os emprendedores coma o noso home, murchos pero soldados disciplinados, poderán descansar da incansable e teimuda batalla que levan dado ata onte mesmo, en barricadas cando foi preciso, a guerra sen cuartel que mantiveron coa Xunta e co seu governo ao que nunca, nunca, lles deron o seu soberano voto por esa marxinación que Rueda, Capitán e motorista, vén de deixar atrás coma se de un antigo pesadelo se tratatara. Adiante!