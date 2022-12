Los vocales del CGPJ votaron unánimemente a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde designar por mandato de la Constitución. El Gobierno ya había hecho lo propio hace unas semanas con los otros dos que también por obligación constitucional le compete. De esta manera culmina un proceso trufado de insospechados obstáculos para la renovación del Constitucional que llevaba seis meses pendiente. Los nuevos magistrados tomaran posesión en los próximos días y una vez constituido el plenario de magistrados tendrán que proceder a la designación de un nuevo presidente y vicepresidente de la institución, pues los actuales son dos de los magistrados ahora relevados.

No cabe duda que la situación de prórroga de los magistrados que debieron ser sustituidos en su momento ha causado un perjuicio al Constitucional que ha visto así demorado su pronunciamiento sobre importantes recursos de inconstitucionalidad que están pendientes contra leyes de la relevancia de la ley del aborto o de la ley de la eutanasia sin olvidar la reforma laboral o la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional aunque ejerce jurisdicción no está integrado en el Poder Judicial, como tantas veces se confunde desde los mismos medios de comunicación. Así, en el texto constitucional se diferencia por tener su propio Título (IX) distinto del que está reservado para el Poder Judicial que es así el Titulo VI. Y, aunque sus miembros se les denomine magistrados, no lo son propiamente como el resto de los jueces y magistrados que conforman la carrera judicial.

La renovación del Tribunal Constitucional es una muy buena noticia para el correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático, ya que el control de constitucionalidad de las leyes y la garantía máxima de los derechos fundamentales son unos pilares básicos de nuestra arquitectura constitucional. Además, el Constitucional tendrá que demostrar ante los ciudadanos que es capaz de salir de la crisis en que el mismo se había introducido junto con la la acción de otros. Porque no se puede presentar al Constitucional como un enemigo de demás poderes del Estado, como se hizo recientemente respecto al poder legislativo que le corresponde controlar, tal como hace a diario con el poder judicial y el poder ejecutivo revocando muchas de sus decisiones. El Tribunal Constitucional es un órgano de aseguramiento de las garantía constitucionales que necesita ser preservado por todos los actores políticos para que no vuelvan a suceder los lamentable episodios que hemos tenido que vivir en estas fechas.