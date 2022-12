A falta dun par de días para o remate deste fatídico ano que é mellor esquecer, lemos, escoitamos e vemos o de sempre, eses bos desexos acaramelados, de paz, amor, xustiza, solidariedade, transformados en apertas de mans, bicos e carantoñas que quedan en nada porque á máis mínima oportunidade métoche unha puñada trapeira e crávoche un coitelo nas costas e a “otra cosa, mariposa”. Os humanos somos así, pura fachada, teatro do malo, rutina e carencia de intelixencia emocional, creatividade e xenio artístico, por iso admiramos e encumbramos os auténticos e escasos fenómenos que de cando en vez xorden coma fungos no outono entre nós.

Volveremos escoitar ata aburrirnos, porque a rutina non esixe esforzo, nin tan sequera é preciso queimar neuronas pensando en que dicir, escribir ou facer diante dunha cámara de televisión ou un micrófono de radio, como nos desexamos un moi feliz ano cheo de boas cousas. De novo veremos eses inútiles propósitos para cambiar todo sen que nada mude, a cuadratura do círculo, tristes pinochos aos que non lle crece o nariz porque de tanta mentira á que estamos afeitos, ás veces parécennos medias verdades.

Entre tanto, onte a tarde, mentres agardaba a que a miña muller rematara as compras de última hora para o último capítulo destas festas, como son os Reis Magos, que xa non chegan de Oriente, senón de Occidente, por mor da nosa estúpida sociedade de consumo, consumista na que nos consumimos, nunha desas áreas comerciais tan de moda da capital de Galicia, que, por certo, odio, por impersoais nas que todo está medido e pensado para que deixes os cartos e a alma, tiven oportunidade de observar o que non queremos ver e que cada día máis se nos presenta diante de nós todos, sen que xa ninguén se sorprenda, ou escandalice, porque sen dubida é un escándalo maiúsculo, un fracaso total, algo no que teríamos que pensar e facernos meditar movendo consciencias duns e doutros: A pobreza, a exclusión social, a mendicidade como derradeiro recurso, como remedio transitorio contra a fame.

Na porta de acceso ao centro comercial do que lles falo, un rapaz, máis menos trinta anos, cunha mochila no chan aos seus pés, e cada vez que pasaba alguén, curiosamente sen que ninguén lle fixera o mais mínimo caso, dicía algo, que non puiden entender, a pesar da máis de media hora que estiven alí plantado.

Finalmente, canso de non comprender a escena que estaba a observar, saín á porta e fun falar co rapaz, que me confirmou que estaba a pedir, pero que lle daba tanta vergoña que non era capaz de facelo, e alí me teñen explicándolle ao tipo que, se non coloca un carteliño ou unha gorra no chan e fala máis claro e alto, a xente non se decata de que lle está a pedir unha axuda, unha esmola, como me pasara a min cando entrei.

Ao final, logo de falarmos, deille o que levaba en moedas, algo máis de tres euros para un bocata, e marchou a fume de carozo, en tanto eu quedaba preguntándome que nos está a pasar cando entre tanta festa, tantas luces de Nadal, tanta compra inútil e innecesaria, vivimos cóbado con cóbado coa exclusión social, a fame, a miseria e a mendicidade, dun xeito cotián.