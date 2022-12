Remata un ano 2022 moi complexo e que transcorreu a moita velocidade, na que a cada pouco se viviron días históricos que deixaban os anteriores en anécdotas para a historia. Isto tamén tivo as súas repercusións no día a día da clase traballadora, cunha repunta dos ERTE por causas non vinculadas á COVID, unha inflación desbocada e o encarecemento dos bens e servizos básicos. A situación, abofé tensa, sería aínda moito peor se a clase traballadora non dispuxese da súa ferramenta máis eficaz, que é o sindicalismo de clase ao que pertence CC OO. Unha vez máis, o noso modelo demostrou ser indispensable para afrontar unha crise sen perda de dereitos.

Fai un ano, o 28 de decembro, o Consello de Ministros aprobaba a reforma laboral que previamente negociáramos o Goberno e os axentes sociais. Tomou a forma dun Real decreto-lei que, in extremis, foi convalidado o 3 de febreiro polo Congreso dos Deputados.Non vou entrar aquí no lamentable espectáculo que se deu no hemiciclo na súa votación, pero ese día remataba unha década de precariedade alimentada polo marco legal imposto polo PP de Rajoy.

Con menos dun ano de vida, a reforma laboral, avalada por CC OO,reverteu drasticamente a tendencia da precariedade nas relacións laborais, cunha suba nunca vista da contratación indefinida, que pasou de representar o 9,46% en decembro do ano pasado a máis do triplo (32,37%) o pasado mes de novembro.

O incremento do salario mínimo interprofesional (SMI) é outro dos fitos importantes no que participamos, logrando incrementalo dos 735,9 euros mensuais (en 14 pagas) do ano 2018 aos 1.000 euros vixentes. Pero non nos conformamos. É imprescindible seguir adoptando medidas para os colectivos máis vulnerables e a suba do SMI é unha delas. Por esta razón, defendemos un incremento que cando menos absorba a inflación media deste ano (8,46%), polo que a contía deberá situarse entre os 1.082 e os 1.100 euros.

A patronal xa anunciou que non está disposta a asinar esta suba, é máis, vimos como nin se sentaron na última xuntanza convocada polo Ministerio. O discurso catastrofista ao que nos teñen acostumados, ademais de irresponsable, non ten unha translación real os datos de desemprego e sí que ten un impacto positivo na economía.

O escenario de incerteza prevese que aínda vaia durar algún tempo máis, polo que haberá que adoptar novas medidas que contribúan a mitigar as repercusións sobre a maioría da poboación, especialmente, como xa dicía antes, ás máis vulnerables. Neste contexto, tanto o Goberno galego como o de España deberán contar cos axentes sociais, nomeadamente os sindicatos, para adoptar con consenso as solucións máis axeitadas. A experiencia dinos que canto maior for o grao de consenso, máis acertadas e eficaces serán as medidas adoptadas.

Remato cunha reflexión sobre a importancia do diálogo, do entendemento, da procura de consensos na nosa sociedade. Humildemente, creo que o esforzo que facemos os sindicatos de clase para conquerir acordos que beneficien a maioría social deberían servir tamén de exemplo para outro tipo de situacións. Penso, por exemplo, na insólita situación que atravesa a renovación dos principais órganos xudiciai,con comportamentos outsider de algún partido político que presume de constitucionalista e presidenciable. Esta controversia non nola podemos permitir, pois erosiona a necesaria confianza que debe rodear as institucións democráticas. O prestixio custa moito conseguilo e dilapídase con extremada celeridade, polo que agardamos que a situación se reconduza canto antes.

*Secretaria xeral do S. N. de CCOO de Galicia