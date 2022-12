Cuatro Cosas

De parte de Anacleto que mucho ojo con Ourense, fratres: tanto con la city kapital como con la diputación provincial. Ya, sí, el agente secreto sabe bien que eso suena poco menos que sacrílego, pero también le consta que los demoscóPPicos están cada día más inquietos. Y es que el “efecto Jota” –de Jácome– está permanentemente en los sondeos periódicos que realizan, y eso no augura precisamente felicidad para quien hizo posible que estén donde están. Uyuyuy...

Sí, sí, aunque luego se dedicase a demoler el tenderete. Y ya sabéis a quién se refiere el agente secreto, sin necesidad de que concrete más. El caso es que las advertencias del ahora presidente del PP, que en su día anduvo tibio y no quiso forzar la situación no fueron atendidas y ahora la milicia tendrá que hacer horas extraordinarias para convencer a no pocos sectores de que todo lo que se rumorea por la calle son chismes e infundios salidos de la zona roja. Y ca...

Es contradictorio, yes, pero sirve para ilustrar. Y hay algo aún más revelador: no todos lograrán sus objetivos y que apuestan por una posible PPérdida de apoyos en el caso de que los electores perdieran la Cabeza, y de paso pusiesen en peligro la de Baltar junior, hábil e inteligente, pero aún lejos del nivel de su padre. O eso dicen los patriarcas del autodenominado centroderecha de allí y que en el fondo tiene más de lo segundo que de lo primero. ¿Eh?

Conste que en el cuartel general de la milicia están, al menos en apariencia, tranquilos como bebés dormiditos en la cuna. Sus estrategas apuntan a que hay un riesgo, sí, pero a pesar del aviso de hace cuatro años, lo creen lejano. Y esgrimen dos razones; una) que el BNG, que sube, no conseguirá acercarse a los límites de amenaza real; otra) que el PSOE podría repetir su éxito de 2019, pero con sus divisiones internas, que mantiene, casi las mismas de entonces pero más agudizadas, es improbable. ¿Capisci...?