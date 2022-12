Besteiro: ahora, qué

La jueza Pilar de Lara, famosa por disparar a todo lo que se moviese en el Lugo de hace una decena de años, está viviendo su particular vía crucis de recursos contra la sanción que le suspende en sus altas funciones. Más rápida para la emisión de órdenes de detención y registro que en la sustanciación de las macrocausas por ella iniciadas, la instructora de las operaciones “Carioca”, “Pokemon” o “Garañón” busca ahora el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez que la justicia española se la ha quitado de encima como quien se sacude un molesto insecto.

Para que esto pudiera ocurrir ha pasado el tiempo, mucho tiempo, y que los presuntos cadáveres políticos que ella fue dejando en el caótico galopar de su gestión recuperaran, a golpe de sentencias exculpatorias, el aliento, el color y la confianza de los respectivos entornos políticos y sociales. Quien fuera alcalde de Ourense, el socialista Paco Rodríguez, volverá a disputar las próximas elecciones municipales en su ciudad; su compañero de partido, Xosé Ramón Besteiro, está en el centro de la atención política del país porque la dirección del PSdeG ha montado un extraño tinglado verbal para su regreso a la primera línea.

No es que la gestión de Valentín González Formoso como secretario general socialista sea percibida como una fuerza imparable en el firmamento político del país, pero la inesperada declaración para el potencial acelerado traspaso de tareas en favor del silente Besteiro, sepulta al primero en un papel subalterno y de interinidad que los militantes socialistas que le apoyaron quizá no merezcan. A partir de ahora los focos barren un escenario vacío, con alguien que parece irse y otro que no acaba de llegar; una situación que no puede prolongarse. Los socialistas gallegos deben responder a la espantada galante de Formoso con inmediatez. Se ha abierto un agujero en el ya frágil casco del PSdeG y el tapón previsible para taparlo –Besteiro o Messi- necesita la autoconfianza, apoyos y pista de aterrizaje y despegue con bastante más claridad de la expresada hasta el momento.

El silencio de Besteiro, que durante estos largos años de calvario judicial fue virtuosa prudencia, debiera transformarse ahora en discurso de aceptación, afirmativo y galvanizador de voluntades; en acción eficaz para fijar los marcos del espacio político y en contundente ariete ante los actuales interrogantes que Galicia tiene planteados. Besteiro, antes ya de anunciar sus intenciones, alimenta en la izquierda el morboso pulso con Pontón y da cuerpo a las opciones de cambio político en las próximas elecciones a la Xunta.