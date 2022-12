Los jueces

Hay algo que, seguramente, pocos discutirán en Galicia, y es acerca de jueces, que los hay de toda condición, género y perfil ideológico. Es un hecho que no identificaría al Noroeste –porque es más que probable que en el resto de comunidades suceda lo mismo– de no ser porque ejerciendo aquí hubo quien se empeñó en llevar a cabo una suerte de “cruzada” contra lo que creía corrupción, generalizada y muy extendida, en casi toda la escala y oficios de este antiguo Reino. Y así pasaron por su área de actuación políticos de importancia y trascendencia mayor y menor, a algunos de los cuales le costó la carrera, a la que bastantes no pudieron o no quisieron volver, aunque finalmente se demostrase su inocencia o se retirasen los cargos.

En esa “cruzada” quedaron marcados también funcionarios municipales y provinciales e incluso alguna administración, aparte de personas cuyos negocios se relacionaban con la construcción y/o el terreno urbanístico. De tal modo que la magistrada, que en algún momento pareció contar con la colaboración de investigadores e incluso colegas, podría haber dicho algo parecido a lo que Tenorio relataba de sus andanzas: que desde lo más alto a los más recóndito, habían recorrido sus aventuras galantes “toda la escala social”. El caso de la señora de Lara no fue único, pero desde luego sí singular y terminó con denuncias, la suspensión temporal y un traslado forzoso. (Por cierto, los abundantes implicados nunca recibieron una excusa, al menos que se hiciera pública, desde alguna instancia judicial. Ni tampoco mediática, siendo así que muchas informaciones coadyuvaron en el olvido de la elemental y constitucional presunción de inocencia dando como hechos lo que no eran otra cosa que conclusiones provisionales y, por tanto, contribuyeron a los daños al menos morales. Desde una opinión particular, esta evidencia de falta de reparación siquiera moral debería servir de motivo a una reflexión profunda acerca de comportamientos profesionales y en general de las respuestas de toda una sociedad a determinados supuestos no comprobados). Viene a cuento lo que precede para subrayar que, a pesar de que la relación de investigados fue abundante, no se produjo en Galicia algo parecido a lo que ha sucedido a nivel de Estado. Un lamentable espectáculo con los bandos políticos discutiendo acerca de la idoneidad de una serie de magistrados para ocupar los más altos cargos, y con la circunstancia de que no pocos de los que mantenían la polémica sólo mostraron sectarismo y una absoluta ignorancia no ya de la práctica judicial, sino de elementales conocimientos de Derecho. Y lo peor de todo: con un Gobierno que acusó, o toleró, acusaciones contra personas que emitieron dictámenes que disgustaban a la Presidencia. Por fortuna, el mensaje del jefe del Estado en la víspera de Navidad, llamando a la cordura, fue atendido por aquellos en los que primaron la profesionalidad y el sentido del deber y se acabó el vergonzoso circo con el señor Sánchez de jefe de pista. Un presidente que ofendió a la Judicatura en España y en el extranjero, dejando, por cierto, no sólo muestras claras de aquella ignorancia, sino ratificando un sectarismo insólito e inédito, sólo comparable –pero muy superior– al de su correligionario el exmandatario señor Zapatero. Y es que cada vez está más claro el acierto de quien advirtió que “los pueblos que olvidan su historia” –o sus enseñanzas– “están condenados a repetirla”. Este es el caso.