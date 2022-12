Cuatro Cosas

¿Recordáis que avecilla se tomó muy poco en serio el rumor de que, tras las elecciones municipales, podría haber cambios en el entorno de la Xunta? ¿Y, sobre todo, que si hubiera o hubiese malos resultados, la cosa sería inevitable? Bueno, pues a pesar del escepticismo general –incluso el del pajarillo– y a sabiendas de que ayer, Día de los Inocentes, fue jornada propicia para todo tipo de cosas y dichos raros, no queda otro remedio que volver a aquel ruxerruxe. Jo.

Sí, sí, parece cosa de chiflados, pero han llegado ciertos indicios de que quizá algo podría haber, y en serio, algún dato que lo respalda. A saber: uno) se prestará especial atención a las estadísticas postelectorales en el rural, tradicional feudo del PP, porque si fuesen malos, acaso se tendrían que explicar algunas causas; dos) en un departamento concreto hubo, y hay, fricciones internas que provocaron al menos una renuncia de un cargo de confianza. ¿Eh?

Fue “por motivos personales”, claro, aunque no le dieron mucha prensa. Anacleto, que está en todo, habla de malestar a causa del número de enmiendas que a una ley del PP presentó el propio departamento, lo que indicaría que no hay feeling y es posible que incluso O Noso Presidente no tenga toda la información. O sea, algo parecido, pero en otra onda, de lo que ahora se mueve en el mundo galaico psoeciata por orden de arriba. Uyuyuy...

Por cierto, que el lío por la amura de babor –que, por ejemplo, lady Ana contempla con una sonrisa, porque cuanto más follones en la casa de al lado, más posibilidades de que protesten los vecinos–, y la confusión que genera todo eso ha favorecido siempre a los más espabilados. O, en este caso, a la más lista de la escuela del rojerío que, por cierto, ya es doctora. Habrá que esperar, para más detalle, a la próxima encuesta, que será, seguro, postnavideña. ¿Capisci?