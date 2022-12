Comadres que topei sachando letras

Estabamos a buscar letras, palabras, sementabámolas e sentiamos como medraban e nós con elas. Ás palabras que se precian gústalles soar nidias e claras, sen medo a seren pronunciadas. Chegado un tempo madurou unha rede e empezamos a dicir en alto “comadre” cando queriamos significar amiga e compañeira e saíunos dese xeito que nos vencella ás mulleres que nos precederon, tamén as que gardaron para nós os nomes das cousas que importan, e que procuraron nas súas persoas achegadas unha man, uns ollos nos que reflectirse, un compás, un horizonte.

Dicimos “comadre” para non termos que repetir sempre apoio e confianza e complicidade e o termo materializouse en nós froito de dous obradoiros dirixidos por Eli Ríos e promovidos pola AELG da man do Concello de Santiago. As “Comadres das Letras” témoslles que agradecer que dispuxeran os teares onde se teceu ese fío que agora xungue a mulleres de distintas idades, procedencias e profesións que compartimos o amor polas letras e a preocupación por que as mulleres non só sexan obxecto, senón tamén suxeito literario.

Con “comadre” reivindicamos alianzas para estados de benestar colectivos, afectos especiais e beneficios colaterais. Se a tradición lle confería ao termo a capacidade de erixirse noutra nai, nós queriamos engadirlle un superpoder ao afondar na súa vertente empática e solidaria. A Real Academia Galega estes días vai máis alá e recoñece, alén do parentesco ao que aparece limitada no dicionario, a súa apelación á sororidade, o seu vencello co feminismo.

Temos palabras propias para chamarnos e para representarnos. “Comadre” é un vocábulo tradicional que queremos revitalizar e transmutar nos tempos novos. Aínda que foi escollida como Palabra do Ano 2022 en Galicia, o que agradecemos e nos enche de entusiasmo, gustaríanos que o seu espírito perdurase en vindeiros anos en rúas, fogares, asociacións, en todos aqueles lugares onde a xente traballa xunta para artellar un mundo máis xeneroso.

Conseguirmos chegar ata aquí significa xa que moitas máis persoas entenderon e se sumaron, que moitas contribuíron a espallar esa rede e que ese tecido de vontades será quen de acoller e abrigar a todas aqueloutras que aínda están por vir.

Queremos palabras que non leve o vento, que pesen, con raíces para ancorarnos no mundo, e queremos palabras que nos transporten a un futuro mellor.