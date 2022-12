Los tanguistas

Como si de un tanguista se tratara, el señor secretario de Organización del PSdeG ha echado mano de la guitarra y parece decidido a convertir en coro lo que hasta ahora era apenas una canción individual de algunos de sus compañeros, pocos, al menos en público. Y, de paso, tomar posiciones por si las moscas y su líder actual, el señor González Formoso, se ve en la tesitura de soportar la tormenta de unos malos resultados electorales en mayo. Alguien habrá que considere las declaraciones del número dos de los socialistas gallegos una falta de lealtad hacia el número uno, que es don Valentín, pero ya se sabe que, en el oficio político actual, lo más peligroso es el paradójicamente llamado “fuego amigo”.

En todo caso, lo que en el fondo y en la superficie está en juego, además de la vanidad, son intereses de todo tipo entre los que no caben descartes. Y afirmar, como aparecía en FARO DE VIGO hace apenas unas horas y en referencia el señor Gómez Besteiro, que “cuando se tiene un Messi hay que ponerlo a jugar” si se quiere aspirar a lo más alto. Pero no juega solo; en su época dorada tenía a la mejor plantilla del mundo, cohesionada y a su servicio. Era, por seguir con el símil, pero al revés, el Felipe González del fútbol. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan, como quizá dedujo también el declarante. Que aparenta, al menos, una declaración de intenciones para que se interprete a voluntad.

(Pero hay una cosa clara: dijo que “habiendo un Messi, tiene que jugar”. Desde una opinión personal, el hábil pero poco sutil vicedirigente del PSdeG sugiere que, llegado el momento, está preparado para servir a su partido en “lo que haga falta”, que es otra de las afirmaciones frecuentes en momentos en los que hablar claro y tomar posiciones coherentes resulta muy peligroso. Dicho cuanto precede, quienes creen –entre ellos este ciudadano que les escribe– que el Partido de los Socialistas de Galicia ha jugado, juega y debe seguir jugando un papel clave en el equilibrio y la estabilidad política de esta tierra deberían entender a estas alturas que siquiera la apariencia de divisiones internas –aunque discrepancias legítimas– debilitan).

Ahora, lo que puede estar en juego de cara a un futuro próximo, es el equilibrio que ha convertido a Galicia en una democracia estable, sustentada por tres partidos –PP, PSOE y BNG– consolidados y otros temporalmente añadidos que no han dado otro resultado que ejercer de bisagra y no siempre en el giro correcto. Y el resultado quizá comprometa el horizonte de progreso de la comunidad entera. Y de forma especialmente grave cuando las maniobras proceden no tanto de una parte de la militancia, sino de la cúpula estatal. Desde un punto de vista particular, ese parece ser el caso de las loas –legítimas, pero, por el momento preelectoral, inoportunas– al señor Besteiro.

Es cierto que el ex secretario xeral socialista fue injustamente tratado por una juez –al igual que no pocos políticos– y en su momento objetivo de sus adversarios, todos, tanto internos como externos, pero eso no supone mérito especial, sino daño a compensar. Algo que parece insinuar en sus afirmaciones el responsable de la Organización de ese partido. Pero se dice también, y no es un rumor falso propio de terceros –hay precedentes–, que es posible que desde los centros de poder del PSOE se haya insinuado, u ordenado, la estrategia porque el señor Formoso se ha convertido de algún modo en incómodo referente de un modus operandi y un discurso del todo diferentes al oficial del partido a nivel de Estado: en vez de fomentar la tensión, procura defender primar los intereses de Galicia y no vacila en analizar de forma crítica, pero leal, lo que cree posibles errores de la política de la coalición gubernamental, sobre todo en lo que a este Reino se refiere. Y es posible que los tanguistas que acompañan siempre las decisiones de Ferraz no se hayan percatado de que hay una pieza muy parecida a lo que podría ocurrir si hay más líos internos en el PSdeG: que acelere “cuesta abajo en la rodada”. Y eso no es bueno para nadie.