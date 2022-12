Cuatro Cosas

Puede que no os lo creáis, pero un antiguo –no tanto por edad como por experiencia adquirida– petrucio de la socialdemocracia gallega –o sea, de la época anterior al presidente Sánchez y su corte– le comentaba a avecilla, que se comprometió a no divulgar su identidad, que “todo era mejor con Redondo que con Bolaños”. Unas palabras que serían sacrilegio en la iglesia petrusiana si llegan a decirse en público y que el interlocutor del pajarillo cantor escogió cuidadosamente durante la charla. Bajó al sur para preguntar por el estado de salud de su amigo volador y, de paso, a cambiar impresiones. Y estuvo muy crítico a la hora de analizar el papel del jefe del Gobierno: “no se da cuenta de que la calle está, a pesar de la lluvia de ayudas, no pocas más teóricas que prácticas, enfadada con él”. O sea, el efecto “P”, que es como el “Efe” pero en sentido inverso.

Y, por cierto, los comentarios del ilustre coincidían casi por completo con un viejo compañero de fatigas políticas, ya retirado, que echaba chispas: “el último ejemplo de que ni sabe de qué va el país, ni de un cierto respeto a los que sufren los problemas, es su viaje para asistir al último concierto de Serrat. ¿Será verdad que usó el Falcón y un helicóptero para el viaje?”. Anacleto, que también estaba en la conversación, señaló que “es probable, si se tienen en cuenta los precedentes”. Avecilla, por su parte, concluyó esa parte de la charleta subrayando que “el silencio oficial es la mejor demostración de que probablemente fue así; ya decían los latinos lo de qui tacet, dat”, es decir, “el que calla, otorga”. Es que el pajarillo cantor, en sus años mozos, estudió latín con un gran maestro, jesuita, de esos que ya caso no hay, y a los pocos que quedan, ya mayores, los quieren meter en una residencia para ancianos. Pero, volviendo a lo de la conversación, deberían prestar más atención al entorno algunos zapadores psoeciatas, que no acaban de entender que el creciente desgaste del PSOE se debe a los gestos de su jefe. ¿Capisci...?