Sócrates. O compromiso político dun xogador extraordinario

A celebración e repercusión ao longo destes días do Campionato do Mundo de Qatar 2022, retrotraeume a figura dun médico e xogador brasileiro excepcional: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira (Belém de Pará, 1954-Sao Paulo, 2011), coñecido popularmente como “o Doutor” Sócrates. Fillo dun funcionario público amante da literatura, bautizouno como Sócrates porque os días previos rematara de ler A República de Platón. Doutorado en Medicina en 1977, sempre compaxinou os libros co fútbol profesional. Desde moi novo estivo comprometido politicamente contra a ditadura brasileira, iniciándose no Botafogo (1974-1978), e asina contrato co Sport Club Corinthians (1978-1984), ao tempo que crea a Democracia Corinthiana, un movemento inédito no fútbol e freo do réxime ditatorial debutando nese mesmo ano na selección nacional. Xogaría posteriormente na Fiorentina (1984-1985), Flamengo (1985-1987), Santos (1987-1989), para volver ao Botafogo (1989).

A través da autoxestión, tódolos membros da Democracia Corinthiana decidían por consenso sobre os asuntos que lles afectaban. O movemento non só serviu para democratizar o deporte nacional, senón tamén para concienciar a sociedade contra a ditadura. Os éxitos no Corinthians foron os mellores da súa historia: 298 partidos oficiais e 172 goles. Ca selección brasileira participou en dúas Copas do Mundo: España (1982) como capitán e México (1986). En 1983 fora recoñecido co titulo de Mellor futbolista do ano en Sudamérica. Internacional polo Brasil en 60 partidos oficiais marcou 22 goles. A FIFA, en 2004 declarouno un dos mellores xogadores vivos da historia.

Sócrates xogou como medio centrista ofensivo, tiña fama pola súa visión do xogo, boa distribución do balón e un estilo elegante. Posuía un bo golpe de balón e un disparo moi forte, cos que tivo bos rexistros goleadores para a súa posición. Porén, a súa especialidade eran os pases e os caneos, sendo a xogada mais característica o taconazo. Pelé dicía que xogaba mellor cara atrás que moitos futbolistas cara adiante.

Comprometido politicamente, Sócrates sempre estivo preocupado polo seu país, á procura do benestar dos seus compañeiros, e implantando un sistema democrático en cadanseu club no que actuaba. Militante no Partido dos Traballadores de Lula, os seus referentes eran “Ché” Guevara, John Lennon ou Fidel Castro. No 2010, nunha entrevista na BBC declarou: “A xente deume o poder como futbolista popular... si a xente non ten o poder de dicir as cousas, entón eu as digo por eles. Si eu estivera do outro lado da xente, non habería ninguén que escoitara as miñas opinións”. Sempre mostrou interese pola música, a arte e especialmente a filosofía, sendo os seus pensadores favoritos Maquiavelo e Hobbes.

Dez anos antes da morte de Sócrates, en febreiro de 2001, a International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), fundada en Leipzig en 1984, recoñecía ao Celta de Vigo, por diante do Liverpool e o Arsenal, como o mellor equipo do mundo. A máquina celtista funcionaba naquela altura a pleno rendemento. Aos Mostovoi, Karpin, Gustavo López e Cáceres sumáronse naquel ano Jesuli, Catanha, Cavallero, Berizzo, Benni McCarthy, Tomás, Giovanella, Juanfran, Doriva, Noguerol, Velasco...12 meses competindo ao mais alto nivel e ao longo de 4 torneos.

A tempada 2000-01 foi a mais longa da historia do Celta con 63 partidos no seu haber. O 22 de agosto 2000, con Víctor Fernández como adestrador, o Celta levantaba o único trofeo oficial da súa historia, a Copa Intertoto xogando contra o Zenit, a dobre partido, en Balaídos 2 a 1 e San Petesburgo 2 a 2.

*Médico Psiquiatra e Psicanalista. Membro da Asociación Cultural Pertenza