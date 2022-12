Las reflexiones

La tragedia de Pedre, además de reiterar el dolor y la solidaridad con la familia de las víctimas, con el recuerdo vivo todavía de las anteriores marítima tras el naufragio del Villa de Pitanxo y el algo amortiguado por el paso del tiempo, pero siempre presente, de la catástrofe de Angrois, hace obligadas algunas reflexiones. La primera, desde luego, referida a la necesidad, o quizá la obligación moral, de que siquiera por una vez los diferentes partidos políticos olviden su maldita costumbre de, directa o indirectamente, utilizar al luto para intentar obtener algún rédito electoral, acusando o sugiriendo responsabilidades de otros. Que, sin duda, son necesarias, pero que están ya regladas y que, por tanto, corresponde motu propio a los organismos competentes iniciar, desarrollar y concluir sin que intervengan factores externos” que no sólo no contribuyen a esclarecer los hechos, sino que los confunden. La segunda resulta igualmente obvia: sólo cuando los investigadores se retrasan en exceso, omiten datos o detalles –no necesariamente de forma negligente: como en todo, cabe el descuido– puede reclamarse si no celeridad porque las prisas suelen desembocar en error, sí agilidad bastante para que se agudice por el retraso el dolor de los familiares de las víctimas. Y en esa línea, la tercera reflexión es también inevitable: la pesquisa, sus consecuencias y resultados no pueden, si es el caso, llevar a instrucciones judiciales interminables como fue la del Alvia o a la pereza inexplicable –por ser suave en el calificativo– de la autoridad gubernativa que se está dando en el caso del naufragio y que tanto daño paralelo está produciendo en las familias de las víctimas. Y, en fin, resulta obligada una referencia de gratitud a quienes, con riesgo de sus propias vidas, han participado en la tarea de rescate de los pasajeros del autobús, además de la supervivencia de dos de los ocupantes y el consuelo para los deudos de los siete fallecidos al devolverles sus cuerpos tras una noche navideña que nadie olvidará y que ha enlutado para siempre estas fechas a siete familias gallegas.

Dicho cuanto precede, seguramente procede un añadido de aplicación específica a lo ocurrido hace menos de 48 horas. Sin presuponer, ni especular en absoluto, acerca de sus causas, parece evidente que un accidente es, por definición, algo imprevisto pero que puede suceder por motivos que podrían considerarse objetivos. Por ejemplo, un despiste, en carretera un mal cálculo de la velocidad o un exceso de confianza. Eso es lo que hay que averiguar, con extremo cuidado en las teorías y partiendo del único hecho comprobado: que el chófer del autobús dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Y eso hace preciso que se determine el estado de la calzada en las cercanías del lugar por donde cayó el autobús, e incluso la idoneidad de las defensas del puente para resistir un choque en las circunstancias que las informaciones indican que se dieron en aquel instante nefasto. Informaciones que hablan de que había allí algún tipo de deficiencia que acumulaba agua de lluvia, y que era supuestamente conocida. Lo que lleva, insistiendo en la cautela, a recordar que, mientras se habla, insiste e incluso se manejan diferentes teorías sobre cómo afrontar los gastos de mantenimiento de autovías y autopistas, nadie dice algo acerca de las demás redes de comunicación terrestre. Y la carretera de la tragedia es una de ellas. Ojalá que, dicho con toda humildad, estas reflexiones se hagan y sirvan para algo.