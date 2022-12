Biodiversidad marina y pesca

En días pasados he tenido ocasión de asistir en Montreal, Canadá, a la 15a Reunión de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), organismo de las Naciones Unidas. En esta reunión se aprobaron una serie de medidas de protección de la biodiversidad, tanto terrestre como marina, que tendrán una extraordinaria influencia en el mundo al que nos dirigimos. La conferencia acordó que, para el año 2030, el 30% de los océanos deberá estar protegido, y otro 30% de ecosistemas degradados deberá estar en proceso de restauración. Además, se deberán eliminar 500.000 millones de dólares al año en ayudas públicas, lo que sin duda traerá consigo la revisión del actual régimen fiscal de los carburantes marinos. Para poner en marcha estas medidas, los países en desarrollo contarán con 30.000 millones de dólares al año hacia el fin de la década, mediante un fondo que deberán sufragar los países desarrollados. Me parece oportuno ofrecer unas reflexiones personales sobre este importante evento.

Para el sector pesquero mundial, este acuerdo plantea numerosos retos de muy largo alcance. Los detalles de la puesta en práctica de estos objetivos aun tienen que ser desarrollados, y eso plantea numerosas preguntas cuya respuesta reviste carácter de reto existencial. ¿Qué zonas marinas se van a proteger? ¿Qué zonas degradadas se van a restaurar? ¿Quién lo va a decidir? ¿A quién se va a consultar y cómo? Y, sobre todo, ¿qué implicará exactamente la protección de un ecosistema marino o su restauración? El reciente ejemplo de la decisión de la UE de cerrar toda la actividad pesquera en 87 zonas del cantil europeo, precisamente para proteger ecosistemas marinos vulnerables, suscita la siguiente pregunta: para proteger la biodiversidad marina ¿es necesario prohibir toda la actividad pesquera en las zonas protegidas? ¿o existen alternativas?

La respuesta nos la da la propia convención: la protección de la biodiversidad debe ser compatible con el uso sostenible de sus recursos. Algo que, por cierto, coincide plenamente con la base jurídica de la política pesquera de la UE. Conviene tener este hecho muy presente en los próximos años, cuando se discuta cómo aplicar los objetivos de la convención en la práctica.

Y en ese contexto, ¿cómo se puede hacer compatible la conservación de la biodiversidad con el uso sostenible? La respuesta en este caso nos la da la FAO, que acaba de publicar un importantísimo informe titulado: A handbook for identifying, evaluating and reporting other effective area-based conservation measures in marine fisheries. El informe, que pronto será traducido al español, es a mi juicio de obligada lectura para la industria y las administraciones pesqueras. Porque muestra, con abundante soporte científico, que el cierre total a la pesca no es la única forma de proteger la biodiversidad marina, y que existen alternativas viables para preservar la biodiversidad de manera compatible con el ejercicio de una pesca sostenible y responsable.

La protección de la biodiversidad va a ocupar un espacio de privilegio en la agenda política futura. Y es oportuno recordar que la reunión de Montreal contó con la presencia de más de 20.000 asistentes, de casi 200 administraciones y de innumerables instituciones, ONGs, intereses privados (incluyendo 126 entidades del sector financiero), comunidades indígenas y diversas iniciativas, plataformas públicas y privadas y otros grupos de presión. La inmensa mayoría de estos participantes mostraba su apoyo a los objetivos de la conferencia, aunque con diferencias de enfoque y grado de ambición. Incluso la industria eólica marina anunció su intención de convertir sus parques en zonas marinas protegidas para recuperar la biodiversidad. Por el contrario, había muy poca gente defendiendo la importancia de la pesca en los océanos. Algo que nos debe hacer reflexionar a todos.

En los próximos años se van a multiplicar las iniciativas para la protección de los ecosistemas marinos. Sería ingenuo pensar que la pesca puede sustraerse a esta marea, que es imparable. El mundo pesquero debe decidir si va a participar de manera activa en este proceso haciendo valer sus razones y sus legítimos intereses, o si se va a resignar a aceptar las decisiones tomadas por otros. En ello le va su supervivencia.

*Experto en gestión pesquera