Leído lo que FARO DE Vigo publica, no sabe el observador qué descorazona más: si el enorme porcentaje de habitantes que ignora absolutamente una lengua clave como el inglés o que sigue creciendo el número de jóvenes que ni atienden ni entienden su lengua vernácula de la forma en que deberían y que, por lo tanto, incumplen la norma del Estatuto de Autonomía que establece la lengua vernácula como cooficial con el español y que su conocimiento es obligatorio y su uso voluntario, a lo que suele unirse aunque no esté en el texto, “recomendable”. Entre otras cosas para que la cuestión lingüística no se convierta aquí en un motivo de enfrentamiento político partidario. Uno más, vaya.

Conforme a la ley de Murphy, hay algo peor todavía: que a parte alguna conduciría el choque, salvo a crear tensiones paralelas a la vida misma. Dicho lo cual, son del todo respetables las reflexiones de una gran parte del galleguismo, y de la práctica totalidad del nacionalismo, acerca de la necesidad de promocionar el lenguaje propio y situarlo a la cabeza de su conocimiento y de su utilización. Y, del mismo modo, tienen derecho a criticar al gobierno autonómico, no sólo de no hacer lo que le piden, sino incluso de desatenderlo en sentido opuesto. Sucede que eso es más opinable, tiene algún razonamiento a favor y otros en contra, pero ambos han de respetarse y convivir, al menos de forma tan pacífica, en sentido amplio, como lo hacen el gallego y el español. Cuanto queda dicho es, naturalmente, opinión de quien lo expone. Que se completa con la convicción, también personal, de que en la Galicia de hoy no existe ni guerra lingüística ni roces graves entre quienes emplean cualquiera de las que el Estatuto declara oficiales. Ocurre que, cuando menos, el uso debiera ser, podría ser equitativo, sobre todo para superar de una vez, sin mirar atrás, determinadas divisiones y conceptos estúpidos. El primero de todos ellos, considerar el gallego como “empleado por las gentes del rural” y el castellano por urbanitas no siempre conformes con la regla estatutaria. Otro, más objetivable quizá, que tenía al español como obligatorio, reprimiendo el gallego, y eso ha condicionado a una gran parte de las generaciones que hoy se consideran “mayores”, educadas en el pensamiento único del franquismo. Y es más que probable que tocar, desde la belicosidad, la utilización de cualquiera de las dos suponga al final del camino o antes, episodios lamentables como los que ofrecen algunas comunidades españolas que parecen, en algún caso, ignorar las sabias palabras del catedrático de Derecho y eminente jurista, profesor De Castro y Bravo, que dijo que “la Ley es el instrumento que separa al Estado de Derecho de la asociación de bandidos”. Sabias palabras, precursoras de incidencias que en algún caso son consecuencia de que los legisladores no elaboran las normas pensando en el interés general, sino en el propio, ideológico, político y/o electoral. Y, como el río idiomático pasa hoy también por el inglés, procede lamentar el dato de que casi un setenta y cuatro por cien de los gallegos jóvenes “no entienden nada” del idioma británico, lo que supera a cualquier cuestión identitaria para entrar de lleno en lo educativo. Si el refranero español afirma –quizá no del todo acertadamente, porque parece olvidar el esfuerzo de adquirirlo– que “el saber no ocupa lugar”, es obvio que cuando se trata de un instrumento clave a día de hoy en el mundo económico, político y, en cierto modo, en lo social, es lamentable el porcentaje de ignorancia, que sitúa a Galicia en un lugar que por todo lo demás no le corresponde.