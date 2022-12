Galicia, a enerxía de Europa

No actual escenario europeo e mundial, estase a dar unha oportunidade para os territorios que dispoñen de recursos enerxéticos, pola imperiosa necesidade europea de garantir a capacidade de autoabastecemento do sistema europeo, evitando a dependencia de paises e rexións convulsas, como Rusia, o Magreb ou Oriente Medio.

Diante do reto que se nos presenta como país, a historia xulgará aos que tendo toda a capacidade e a obriga para facelo, tomen ou non as decisións axeitadas, saiban ler as oportunidades, interpreten axeitadamente o futuro, ou as deixen pasar por simple oportunismo, falla de liderado ou por incompetencia na xestión de retos do pais.

O escenario bélico amosa esa necesidade estratéxica, ante a debilidade dun sistema enerxético que mantén o seu cordón umbilical no gasoducto Nordstream que, en certo modo, une o mundo das liberdades europeas co mundo perverso e escuro que ofrece a Rusia actual de Putin, e que require un cambio de modelo no que a sustentabilidade económica e ambiental ofrezan un futuro distinto as xeracións vindeiras.

Por elo a UE acelera e prioriza esa garantía de suministro de enerxía limpa e chama á porta daqueles territorios dispostos a garantir unha producción sostible de enerxía verde. Sabendo asumir o reto o goberno do estado e de todas as Comunidades Autónomas, interpreta esta oportunidade como tal, e a lideran, aterrándoa en cada realidade territorial, todas excepto a Comunidad de Galicia onde o PP volve a renunciar a liderar un proceso revolucionario, no que o modelo debe ser desenvolvido coa colaboración pública-privada, asegurando unha presenza accionarial do pobo de Galicia nas instalacións enerxéticas do noso país, a través da súa institución executiva, a Xunta de Galicia, na búsqueda de garantir que as plusvalías enerxéticas beneficien tamén directamente á Sociedade Galega, bilndándoa diante da especulación que ameaza o mellor modelo.

Renunciar a esta aposta cando as familias galegas da clase traballadora e media teñen serias dificultades para cadrar os custes das hipotecas, da suba dos alimentos e dos combustibles, así como a factura da luz, é unha irresponsabilidade que a historia xulgará, ao igual que o fará cando comprobemos con resignación, que as xeracións de galegas e galegos teñen que emigrar porque no seu país, estanse a perder as oportunidades que noutros lugares europeos sí saben aproveitar, ofrecendo un futuro laboral a quen téndose formado no seu país poidan desenvolver nel o seu talento.

Asemade, a relevancia dos grandes proxectos tractores no ámbito da Industria, debe ser prioritaria na toma de decisións que o actual goberno galego, non está a garantir, poñendo en risco miles de postos de traballo actuais e futuros, con nome e apelidos, nos distintos territorios do noso país, e en sectores como a Automoción, as Acerías, as infraestructuras enerxéticas, o sector químico, o da cadea mar industria e agro industria.

Non é momento de acomodarse nin de populismos localistas, é o momento de liderar, de amosar coherencia e capacidade de xestionar os intereses xerais do país, de estar á altura das circunstancias históricas, respectando aos que viven nos territorios, así como o noso patrimonio histórico e natural, nun esforzo de conciliación que é posible en tantos territorios de progreso europeo, e que aquí, a Xunta non practica.

*Secretario xeral do PSdeG-PSOE