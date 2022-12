Es una mala noticia la que acaba de publicar este periódico acerca del lugar que ocupa Galicia en el ranking de la financiación autonómica: la cola. Y esa calificación negativa, que probablemente espoleará a la oposición a anteponer sus intereses electorales próximos al superior del servicio al país, no se debe tanto a la gestión de la Xunta cuanto a la falta de equidad del sistema de reparto de los fondos que Hacienda destina a las autonomías. Y se habla no sólo de la señora Montero, sino también del exministro Montoro y en general de un criterio que prioriza el número de habitantes de cada comunidad, sin tener en cuenta otros indicadores que permitirían matizarlo y mejorarlo.

Y es que, pese a que lo parezca, no se trata de lamentar, sino de exponer hechos evidentes: a Galicia no le va mal con el sistema vigente, pero le iría mejor si, por fin, aquellos a los que corresponde la tarea de reformarlo –y en ella están– tuvieran en cuenta las reiteradas solicitudes gallegas. Se trata de que el sobrecoste de determinados servicios –que es el factor que sitúa a este Reino en lugar tan desagradable de la “clasificación”– se pueda compensar con la inclusión de factores que como la edad media y la dispersión poblacionales, incorporan el correspondiente plus de gasto. Y conste que la solicitud, reiterada, ni es petición de privilegio ni discusión cerrada sobre el número de residentes.

En definitiva, se trataría de compensar el sobrecoste, un método más equitativo y realista que el actual para el reparto. Con un argumento sencillo: sería, también, más justo. Lo que quizá se precise es que los diputados/as gallegos/as, todos/as ellos/as, se pusieran de acuerdo para reivindicar lo que sus representados necesitan: el método Fuenteovejuna, que se explica con lo de “todos a una”. No es, y debe quedar claro, la ingenuidad que supondría creer que buena parte de ellos y ellas, que viven de su condición de representantes electos, actúen –aun conjuntamente– por su cuenta. En el modo de ejercer ese oficio actualmente no caben semejantes pretensiones quiméricas.

(Menos aún pretender que rompan la disciplina de partido para actuar con lealtad a sus votantes antes que a sus jefes respectivos. Está claro, además, que tal como rige aquí la normativa interna, es imposible pretender algo como lo que se deja expuesto. Porque, y con perdón por la obviedad, esto no es el Reino Unido de la Gran Bretaña, donde los “comunes”, y a veces también los que se ubican en la Cámara de los Lores, deciden actuar como cree la mayoría de los que los llevaron a donde están. Cierto que eso es una democracia seria, veterana y que ha pasado desde el absolutismo de sus monarcas hasta el parlamentarismo impuesto por Cromwell, antes –por supuesto– de que se convirtiese en Lord Protector, equivalente anglosajón a los autócratas modernos.)

Ha habido quienes, aún más ilusos, recetaron a Galicia el que creen un método mejor para satisfacer sus necesidades: la paciencia. Y aunque seguramente es verdad que ejercitándola se puede incluso llegar a santo, como Job, estos no son tiempos para la lírica y por ello eso parece esperar demasiado y quedarse atrás. Algo que esta tierra ni merece ni plantea, por lo que los que la habitan deberían tomar conciencia clara de que el pasotismo no es una opción y que con la resignación no se alcanzan los objetivos necesarios. Hay que alzar la voz, sin miedo, pero con respeto a los que no piensen igual; no para vencerlos, sino con el fin de convencerlos de que ayuden en una causa justa, como lo es reclamar equidad. Eso es lo que hace país.