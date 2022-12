Siempre fue de madrugar, disfruta como un niño cuando le sorprende ese rayo de sol que le anuncia un nuevo amanecer. Quizás por ello, cada mañana, cuando salía para su trabajo en Citroën y mientras se santiguaba, en un sacrosanto ritual de entre fe y esperanza, solía implorar un mismo deseo: “Señor, que el sol tarde en ponerse en mi vida, que prisa no tengo”. Con el paso de los años se fue convenciendo Antero, que así se llama nuestro protagonista, de que en algún lugar que todos ignoramos y del que tan solo la fe nos da algo de razón, sus ruegos fueron habitualmente escuchados y en general bien atendidos. Tuvo una infancia dura, como todos cuantos debieron abrirse paso por entre las dificultades de una sociedad recién salida de una guerra civil, cruel, vil e injusta, como lo son todas las guerras, pero confiando siempre en aquella máxima de que el mejor camino al éxito tiene por nombre esfuerzo y por apellido constante.

Con Emilia, su esposa, compartió cincuenta y dos años de armonía y complicidad. Tuvo que ser un maldito cáncer el que pusiera fin a una historia de amor que Antero continúa viviendo y relatando cada día como si el tiempo se hubiese detenido ante sus ojos, sin más auditorio que las enfermeras que le cuidan con mimo y paciencia en la residencia a la que ha confiado el precario futuro de sus ochenta y siete años, no sin un cierto rechazo inicial.

Allí le dejaron un día sus tres hijos, al no ponerse de acuerdo sobre quién debía afrontar la carga de tenerle en su casa, de complementar sus necesidades y de suplir sus ya más que palpables carencias. Un lastre, una dificultad añadida, que todos rechazaron por “el coñazo” que suponía en sus vidas la presencia de una persona de avanzada edad y en tan precario estado de salud. En una residencia estará fenomenal, se decían entre ellos, para tranquilizar sus conciencias; allí conocerá a personas de su edad, tienen médicos, enfermeras y hasta llevan comediantes y titiriteros para que les diviertan. Además, con su buena pensión no necesitará de nuestra ayuda.

Fue Luis, el mayor, el encargado de transmitirle el veredicto del cónclave filial. No hacía falta. Al entreabrir la puerta y mientras hacía acopio de razones para justificar el acuerdo, lo recibe Antero con la misma sonrisa con la que les recriminaba entonces sus cuitas infantiles, aquellas pugnas del échate p’allá, dile mamá que se esté quieto o te juro que yo no fui, y en las que habitualmente tampoco era ajena su hermana Loli, la menor de los tres.

Irguiendo su figura con la pausa que aconsejan los años y con el apoyo de su inestimable bastón, asintió con la cabeza, como queriéndole evitar el mal trago de la encomienda: No te preocupes, Luis, os he oído y seguro que tenéis razón; además quién soy yo para incordiar vuestras vidas…tan solo soy vuestro padre. Con estas, se dirigió a su todavía habitación mientras barruntaba un “hasta me harán que bailar los pajaritos…”

Hoy se levantó más temprano que de costumbre, su nieto Jacobo le había dado una poderosa razón para desperezar su maltrecho cuerpo y levantar su alma antes de lo habitual. Estaba empeñado en darle una sorpresa y no quería defraudarle. Con sus pocos años, era Jacobo realmente su única familia, su asidero a la vida y sobre todo su mayor confidente: sabes, abuelo, el sábado es Navidad, quiero que vengas conmigo y con Fran, mi amigo, el de Coia, ya sabes, el que me lleva siempre en su coche azul, es un tío cojonudo. Además, conoce Vigo mejor que tú. Bueno, mejor no, pero casi como tú; y es un pescador de la leche, no se le escapa una. Bueno, tú también eras bueno, pero, te juro, él es mejor, ya lo verás. ¿Recuerdas cuando me llevabas a pescar al Náutico? Pues ahí vamos a ir el sábado, Fran trae las cañas y yo compro las miñocas en Bouzas. Tú no te preocupes; le decimos a la gobernanta que te llevamos a dar un paseo y nos escapamos por la puerta del jardín. Confía en mí, sabes que nunca te fallo.

"Se levantó más temprano que de costumbre, su nieto Jacobo le había dado una poderosa razón"

Por unos momentos Antero no supo qué decir. Como todo abuelo, haría cualquier cosa por su nieto, y con más razón al saberse, él mismo, el mayor beneficiario del plan. Ahogado por la emoción del envite, tan sólo dejó entreoír un “haremos lo que tú quieras, ya sabes que siempre he confiado en ti”.

Llegados día y hora convenidos, allí estaban Jacobo y Fran, el del coche azul, el de Coia, el pescador. No se veían las cañas, tampoco las miñocas, pero qué importaba. La inquebrantable confianza de Antero en su entrañable tropa disipaba cualquier duda.

En aquel coche azul, el de Fran, el del amigo de Coia, se fueron los tres. Bouzas, Alcabre, Samil y Coruxo fueron abriendo sus encantos a los ojos de un abuelo que esta noche se sentía el más afortunado del mundo. Y más, todavía, cuando a las puertas de una casa en la que se detuvo aquel viejo y maltrecho coche pudo distinguir las figuras de sus tres hijos y de sus otros siete nietos.

Era sábado, Nochebuena, y Jacobo se había empeñado en que aquella silla vacía no lo estaría más, en tanto su abuelo viviese.