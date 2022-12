Un antiguo refrán, español pero admitido ya en la mayor parte del mundo, establece lo de que “la unión hace la fuerza”. Pero, como ocurre a veces con las leyes, quienes lo recitan saben que de vez en cuando hay excepciones e incluso trampas. Y ese puede ser el caso de la Unión –que es concreta, y no lo genérica que establece el refranero– Europea, que en determinados asuntos llega hasta el borde mismo de la contradicción en según qué materias o sectores. Por ejemplo, el de la pesca, donde proporciona disgustos, sobre todo a sus socios antes que a países terceros, que son los que proveen a la UE de una alta proporción del pescado que consume el continente.

No se trata de exagerar: además de a sus precios más bajos –y ahí es donde debe estar la trampa–, esos exportadores no atienden ni las recomendaciones ni las normativas internacionales de protección medioambiental. Son cosas de esas que le sirvieron a la izquierda que denominó a la entonces Comunidad Económica como la “Europa de los mercaderes”. Ahora, avanzado ya el siglo XXI y a punto de entrar en un nuevo año, Bruselas sorprende a la sociedad dicen que más confortable del mundo con otra patada a varios de sus miembros, algunos incluso fundadores: resulta que su comisionado para asuntos pesqueros ha cursado una pintoresca “recomendado” a buena parte de sus flotas.

Entre ellas, por supuesto, la española –en la que Galicia tiene un papel protagonista–, a la que insinúa que modernicen sus buques –con cargo a créditos privados que logren obtener– para pasarlos del combustible fósil a las nuevas energías. “Consejo” que puede ser muy “ecológico”, según se vea, pero que llevará a la ruina a buena parte de los armadores y, de rebote, pondrá en serias dificultades a la industria transformadora. Algo que, junto a la nueva normativa contra la pesca de fondo, se interpreta como todo un auténtico jaque –ya se verá si mate– a un sector que probablemente no interesa cuidar porque molesta a los lobbies por algo para ellos imperdonable: les hace perder dinero.

(Y no solo eso. Sin las restricciones, quedarán “tocados” en sus negocios de importación y exportación y eso debilitaría también su capacidad de influir en algunos gobiernos para que aprieten las clavijas del rigor “en defensa de las especies marinas”. Eso aparte, lo más curioso de todo ello es que la UE plantea lo que plantea en coincidencia con actuaciones que la superpotencia emergente, que es la República Popular de China, no afloja en su expansión económica y comercial no ya en el resto de los continentes, sino también en los mares. Y así, por ejemplo, tal como acaba de publicar este periódico, su Gobierno aprueba ayudas públicas para reforzar una flota pesquera que crece exponencialmente, está ya en todos los mares, tiene bases en Iberoamérica y, por supuesto, atiende a la normativa solo cuando le conviene.)

Conste que estos días prenavideños no están resultando positivos para los intereses gallegos relacionados con el mar. Hace pocas horas FARO publicaba que el Gobierno reduce las previsiones de los parques eólicos flotantes “para defender al sector pesquero” y atendiendo las numerosas quejas recibidas. Habría que saber el fundamento de esas quejas antes de tomar decisiones de esa envergadura y, sobre todo, qué fundamento tienen. Y es que, aunque lo parezca, la medida no resulta del todo favorable a los intereses de la flota: primero porque faltan datos acerca de los teóricos daños y en todo caso porque el problema actual de la pesca gallega no son las plataformas marinas, a una distancia temporal de ubicarse al menos de siete a nueve años: la amenaza es otra, más próxima, y viene de la UE, de Noruega y de Inglaterra, aparte las potencias orientales, pero Bruselas –y el resto– parecen no haberse enterado todavía. Y es un jaque más. Y con la incertidumbre del precio del gasóleo, acaso un jaque mate.