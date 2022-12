Caciques, leguleios e trapaceiros

Na História da Cultura e da Literatura universal estes três nomes aparecem na bibliografia da Europa e da América Latina, quer dizer, neste tema a Península Ibérica compartilha com outros territórios geográficos esta singularidade. Na sua origem o cacique era o chefe indígena, mas desenvolveu um sentido pejorativo: seria aquela pessoa que dita as regras ou impom a sua vontade num lugar ou sobre um grupo de indivíduos, ou qualquer indivíduo de muita influência política, eleitoral ou administrativa. Diz “a lenda” que a Galiza sempre foi terra de caciques, mas na atualidade esta figura já se exportou a outros territórios. A palavra leguleio interpretamo-la como aquela pessoa que nom observa rigorosamente as formalidades legais ou pode valer-se de meios para confundir umha questom ou tema fundamental na jurisprudência ou legislaçom. Um trapaceiro seria a pessoa que fai trapaças, qualquer açom fraudulenta de ma-fé.

Na Roma antiga existia o título de “Pontifex Maximus”, era o cargo mais honorífico dos imperadores com competências em temas de Direito sagrado e de Direito civil, faziam parte de umha classe aristocrática que gozava de muito prestígio. Na atualidade pretender ser o “Pontífice máximo” parece estar de moda em muitos países da América latina e da Europa entre as pessoas que chegam a alcançar o Poder, referendado num processo eleitoral. Na nossa infância poderiam ser cidados pecadores, porque cometiam pecados capitais como a soberba, a avareza (“a avareza rompe o saco”).., mas hoje nom existem cidadaos pecadores e o que há som delinqüentes, convertidos em pessoas muito honoráveis.

Os leguleios ignoram que na História do Direito as leis tinham umha origem sagrada, já se pode ver no “Código de Hammurabi”, escrito por volta do ano 1750 a. d. C.; nessa terracota aparecem escritas as leis e o monarca recebe-as do deus Shamash, fôrom depositadas num templo para que ninguém alegasse como pretexto a ignorância da Lei. Além do mais, os trapaceciros cometem fraudes em qualquer lugar onde pugerem as suas maos.

Desde a nossa sensibilidade, um dos exemplos combinados de caciques, leguleios e trapaceiros som “As normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego” (1982), umha trapaça, promovida polo governo da Galiza e outras instituiçons, e nom questionada pola maioria dos partidos políticos, nem sequer polo único com representaçom parlamentar que se proclama “nacionalista galego”. Investem milhares de euros para normalizar um idioma grosseiro e vulgar, malgastam os fundos públicos em trapalhadas, mas aqui ninguém abre a boca, porque do galego oficialista se pode viver muito bem, embora o galego perda falantes. Contodo, ainda temos grupos e associaçons sem ánimo de lucro que defendem o princípio da “dimensom deôntica da linguagem” e a história da língua galego-portuguesa no seu ideário de língua extensa, útil e internacional.

*Professora Catedrática de Universidade