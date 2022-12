Alguien, en el Ministerio de Transportes del actual Gobierno, tendrá que explicar alguna vez en qué cabeza cabe que cualquier miembro de la sociedad gallega con sentido común pueda tomarse en serio algunas de las promesas o compromisos, y ya ni se diga de las ocurrencias o las “garantías” que ofrece ese departamento a Galicia cuando alguno de sus dirigentes se anima a tomar la palabra. Y hay pocos ejemplos mejores que citar las frases o las noticias más recientes. Es el caso del anuncio acerca del Corredor Atlántico de Mercancías, al que, parece, se van a destinar varias decenas de millones de fondos europeos que,en teoría no son para eso, salvo una muy amplia interpretación que habrá que ver si Bruselas la acepta.

Eso sí: aparece la novedad de que ese dinero se dedicará de forma prioritaria al eje Vigo-A Coruña. Algo que, en primer lugar, no es lo que Galicia pretende, y mucho menos lo que necesita: el dichoso Corredor es otra cosa. Por ejemplo, semejante, o muy parecido, al del Mediterráneo, para el que curiosamente no hubo necesidad de activarlos con fondos postCOVID y que, cuando flaqueó la llegada de recursos comprometidos y de incumplimiento de plazos, hace pocas semanas, se levantó un clamor colectivo que obligó al Gobierno a espabilar. El anuncio de lo que se destina al Poniente, suponiendo que sea cierto, suena sobre todo a eso que tan bien domina el equipo de Moncloa: un parche de urgencia.

(A ver: nadie que atienda a la política en estos tiempos se sorprenderá por lo que se sugiere. Y de forma más concreta hay que insistir en que esa variante del Corredor, o lo que sea, se habilita quizá para que allí donde peligren las Alcaldías del PSOE –sobre todo por el maligno “efecto P”, de Pedro Sánchez como por ejemplo en A Coruña– se apuntalen las opciones. Alguien dirá, y seguramente con razón, que este es el sino que conlleva estar del lado –geográfico– por el que el sol se pone, pero al final las cosas son como son cuando se contemplan y no como las pintaban cuando se presentaban al público muchas veces y, a pesar de la dilatada experiencia de contemplar cómo se las gastan los oficiantes de la política en estos lares, lo bastante ingenuo para tragar con lo que le dicen.)

De regreso a la cuestión de fondo procede insistir en que la idea de Transportes, que es lo mismo que hablar del Gobierno del que forma parte, sigue con la táctica del despiste en sus ofertas a quienes no son de si cuerda ideológica –siempre desde el punto de vista particular de quien escribe, que se apoya en hechos imposibles de discutir– y ahora presenta un “plan” que ni siquiera es eso. Deja fuera a la parte norte –y en términos portuarios al igual que en otras facetas también clave de la comunidad, como es la comarca de Ferrolterra– y, tal como la proponen ahora, de cualquier futura comunicación ferroviaria. Dicho en lenguaje llano, una chapuza de mucho cuidado.

Conste que aquí ya casi nadie se sorprende, y muchos menos se espanta, por este tipo de cosas, que no hablan ni mucho menos de “una conspiración contra Galicia”, sino solamente de la memez de algunos que toman decisiones y que pretenden que la gente acabe comulgando no ya con ruedas, sino con molinos enteros. Por ejemplo, cuando alguien ofrece “garantías” de que los peajes de las autopistas no sólo no subirán, sino que añade “en ningún caso” cuando resulta que esa subida forma parte de un mandato de la UE, circunstancia ya vivida aquí. Y esos que toman por incautos a los habitantes de un antiguo Reino como este, siguen intentado colocar sus mensajes, tras los cuales se oculta un auténtico pavor a perder aquí mucho de lo que tienen. De ahí que traten de vender un “Corredor Atlántico” que no es más que un atajo que no lleva a parte alguna.