El puerto del futuro al servicio de la ciudad del futuro

La Ciudad no puede vivir sin conciliar los diferentes espacios naturales, industriales, urbanos y su Puerto. Para ello es necesario acondicionar dichos espacios al proceso de desarrollo recíproco, porque ninguna metrópoli portuaria puede prosperar armoniosamente sin el compromiso con el futuro de su puerto. El tren no es un actor pasivo en el Puerto. El sistema marítimo no puede estar aislado de los ejes de comunicación ferroviarios por inconvenientes espaciales, que en el caso vigués son solucionables por ampliación de túnel, para resolver las cargas de mercancías y vehículos en Bouzas.

Puerto y Ciudad no pueden estar desconectados en pleno siglo XXI, sin introducir las mejoras de conexión ferroviaria. Las diferentes áreas del Puerto de Vigo son lugares de innovación, convivencia, experimentación y concentración de un enorme flujo de mercancías. Estas áreas portuarias son como puertas de entrada a la grandeza de lo nuevo, que incrementan renovados niveles de desarrollo económico y relación internacional. Por eso, el Ministerio de Transportes debe entender que el Puerto de Vigo tiene que jugar el papel que le permita elevar los nuevos retos cara al desarrollo de los compromisos 2030, favoreciendo la construcción de infraestructura adecuada para esta conexión ferroviaria. El puerto vigués es un estratégico centro atlántico que forma parte de rutas con servicios de envíos globales y enlace importantes, que dispone de áreas industriales cuya concentración en espacios restringidos es ideal para los flujos ferroviarios. Todo este territorio portuario se beneficiaría, además, de estar mejor conectado por ferrocarril con el interior del país, no solo en su aspecto ecológico, sino sobre todo por el transporte masificado de grandes volúmenes de cargamento que un tren puede embarcar. Aunque la economía de un puerto no depende únicamente de sus conexiones ferroviarias, lo cierto es que los volúmenes de carga y desplazamiento generado desde la Ría de Vigo exigen soluciones de comunicación para descongestionar espacios y vitalizar servicios. En los muelles del Puerto comienza o finaliza el trabajo de operadores marítimos que trabajan a nivel mundial, así como las mayores cargas de pesca de todo. El tren es un servicio insustituible en el futuro de este puerto y poder solucionar los problemas de congestión y ampliación en las terminales. El Puerto de Vigo tiene mucho que ganar si tiene conexión ferroviaria y el tren tiene mucho que ganar con implantarse en estos mercados y mantener un estado de progreso adecuado. *Miembro del Instituto de Estudios Vigueses