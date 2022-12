Cuando se habla de la investigación en España y en Galicia, surge de inmediato una frase parecida a la que hizo inmortal uno de los grandes periodistas de este país, antes de que no pocos de ellos se convirtieran en milicianos alistados voluntariamente en alguno de los grandes bandos que hoy forman el país. Una frase que sigue vigente en cierto modo, pero con un ancho de aplicabilidad mucho mayor: “escribir en España es llorar”. Pues investigar, todavía peor, como demuestra el hecho de que quienes se han hecho grandes de la ciencia universal y son de cuna carpetovetónica han tenido que emigrar, como muchos de sus compatriotas en otras profesiones u oficios.

Por eso se ha dicho que hay una deuda con todos ellos y, además, un derroche de recursos materiales primero, y humanos después, que nadie ha sabido cortar hasta el momento. Ni siquiera el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia y conselleiro de Economía, que anuncia un decreto por el que va a mejorar sustancialmente las condiciones en las que trabajan quienes aquí se ocupan de una tarea imprescindible para el progreso de esta tierra. Un antiguo refrán establece que más vale tarde que nunca, y seguramente es verdad en el caso de su señoría, pero a primera vista, y reconociendo el mérito de la medida, es –vista desde una opinión personal– todavía insuficiente. Y paradójica.

No se trata de incordiar, sino más bien de reflexionar acerca de los motivos por los cuales –y solo es un ejemplo, no un reproche, en los últimos años cientos, o quizá miles, de funcionarios interinos o de empleados públicos han llegado a la condición de fijos –pero de los de verdad, no de los camuflados como tales sin serlo, como hizo la señora Díaz doña Yolanda– con mucho mejores condiciones que se hace ahora con los investigadores: cinco años antes de ser reconocidos como no temporales, además de una evaluación progresiva de sus resultados. Son requisitos que no resultan extraños para casi nadie.

El “casi” obedece a que no es así del todo cuando se compara –aunque todas las comparaciones son odiosas– con bastantes, por no decir muchos, de los que se han integrado en todos estos años en las administraciones públicas. Sin citar parientes, amigos o afines políticos de cualquiera de ellas, capítulo este en el que ha habido auténticos escándalos que remataron en sentencias judiciales que cargaron el peso de la culpa en profesionales dejando sin cargos a los responsables de auténticas cacicadas. Por eso quedó dicho que no se trata de reprochar una buena decisión del señor vicepresidente Conde.

Pero, desde el respeto que a quien esto escribe le merece su figura, no está de más poner negro sobre blanco estas reflexiones por si fuesen de utilidad, a partir de que probablemente las habrán pensado incluso los beneficiarios de las medidas que la Xunta anuncia. De hecho se han quejado del “examen final” que se les impone para llegar a la condición de fijos. Y eso que la investigación ha sido durante demasiado tiempo la asignatura pendiente tanto el ámbito educativo como en el sociológico o el industrial. Quizá con la excepción del sanitario, sobre todo por el apoyo del sector privado, cuya aportación es clave. Precisamente para la coordinación y refuerzo de ese apoyo serviría la Ley del Mecenazgo, que duerme en el sueño de los justos, en la inopia o en un cajón, porque es lo cierto que de ella nunca más se supo. Y en verdad que es una pena.