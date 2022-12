Envíanos a Fundación Rosalía de Castro desde Iria, Padrón, un facsímile mediante o que cobra vida nova certo opúsculo inesquencíbel: Daniel Méndez O’Donnell, Mortos porque Galicia viva, Edicións Bóveda, Galicia, 1973. Trátase agora da reprodución, feita pola Casa de Rosalía, dun mangado de catro poemas dedicados a Roi Xordo, Bóveda, Castelao e máis a Daniel Niebla e Amador Rei.

O folleto orixinal fora editado, da man de Carlos Díaz, en Xenebra, 1973, e difundido clandestinamente no interior de Galicia. Daniel Méndez O’Donnell era o pseudónimo de camuflaxe táctica que protexía, fronte a BPS franquista, a persoa do verdadeiro autor: Darío Xohán Cabana Ianes. Dito Carlos Díaz, andando o tempo, habería de brillar na Coruña coma director das Edicións Artesa.

A iniciativa política de Mortos porque Galicia viva correspondeulle a Xosé González Martínez quen, daquela, era, entre outras tarefas, responsábel da Fronte Cultural da UPG. O folleto, moi ben diagramado, contiña, e contén o seu facsímile, ilustracións de importantes artistas galegos xa difundidas noutros lugares. A escolla das figuras que aparecen nos poemas procede do fondo común da conciencia republicana e nacionalista de Galicia. Poetas coma Seoane, Lorenzo Varela ou Manuel María tiñan previamente asinados escritos de combate (a Tendenzpoesie de que se falaba en días de Engels) sobre as mesmas vítimas galegas que son protagonistas das catro elexías. Pero Darío Xohán Cabana constrúe a súa visión de Castelao, de Bóveda, de Roi Xordo e dos asasinados de 1972 en Ferrol modulando a voz dunha nova xeración que non vivira a guerra civil española e que traguía ás nosas letras un modo diferente de independentismo e antifascismo literario.

O caso é que os poemas contidos neste panfleto humilde non ocultan a sombriza grandiosidade da traxedia e a maldade esencial dos executores. Resulta imposíbel imaxinar unha Galicia cultural sen a voz múltiple do autor de Roás. El predicou a causa da nosa lingua autodeterminada e criticou as institucións que non fomentan o que el chamou “galego numeroso”.

De poeta formalmente estricto e duro como é a carne do corazón, pasou a tradutor á nosa lingua con resultados senlleiros na Romania como son a galeguización perfecta do Dante e do Petrarca. Darío anovou, desde o alicerce, a novela galega, na cal fixo visíbel un rei García central na nosa Historia. Orador didáctico, ensaísta, filólogo, as obras de Darío Xohán Cabana, entendidas como un todo e un sistema, están destinadas a prevalecer. Consideramos o facsímile da Fundación que preside Anxo Angueira un contributo a esta permanencia.