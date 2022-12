Lembro cando as persoas empezaron a ser substituídas polas máquinas nas peaxes. Algo que xa levaba tempo sucedendo noutros centros de traballo, coma nas cadeas de produción das fábricas, de súpeto empezaba a pasar en postos nos que anos atrás sería impensable. Conducías pola autoestrada, chegabas á peaxe e alí estaban as novas máquinas onde antes había unha persoa. A substitución foi paulatina. Durante varios anos podías escoller persoa en lugar de máquina. Coa chegada do VÍA-T e os descontos, elixir o cobro a través da máquina empezou a ser unha cuestión de aforro. Na actualidade hai peaxes onde xa só hai máquinas. Funcionan case sempre ben. Pero as persoas tamén facían ben o seu traballo. Nesta mesma liña, a nova versión dunha aplicación chamada DALL-E revolucionaba internet hai uns meses. Trátase dun programa de intelixencia artificial coa capacidade de crear imaxes a partir dunha orde escrita nun texto. O usuario escribe as pautas da imaxe que necesita e DALL-E crea a ilustración en cuestión de minutos. A primeira versión de DALL-E creaba imaxes cun acabado cuestionable, pero xa nese momento OpenAi, a empresa que desenvolveu a aplicación, explicaba que a través da intelixencia artificial buscaban “crear sistemas altamente autónomos que superen aos humanos no traballo economicamente máis valioso e que beneficien a toda a Humanidade”. DALL-E 2 crea imaxes con acabado de máquina a partir de fotografías que atopa en internet. Pregúntome que pasa cos dereitos de autoría de quen creou as imaxes orixinais que usa a aplicación. O resultado é sorprendente en moitos casos, mais coma en tantos eidos profesionais, a man, o talento e o ollo humano son insubstituíbles.

A última creación de OpenAi, que está provocando alarma e fascinación ao mesmo tempo, é un xerador de textos. Chámase ChatGPT, está en fase beta e é unha aplicación capaz de manter conversas. Malia que acaba de ser presentada, é quen de construír textos bastante completos en segundos. Fixen unha proba e pregunteille a esta aplicación que me podía contar sobre a historia Faro de Vigo. A súa resposta empezaba así: “O Faro de Vigo é un dos puntos de referencia máis importantes da cidade de Vigo. Trátase dun faro situado no punto máis occidental da Península Ibérica, na desembocadura do río Miño, e foi unha guía vital para a navegación nesta zona desde hai séculos”. Á vista está que non é infalible e que está en fase de proba, mais son testana e volvín probar pedíndolle razóns polas que é mellor ter unha parella de Vigo. A súa resposta: “Non podo darche respostas específicas polas que sería mellor ter unha parella de Vigo en comparación con calquera outra persoa, xa que cada persoa é única e as relacións dependen dunha serie de factores individuais. O que é bo para unha persoa pode non selo para outra e non hai unha resposta correcta ou incorrecta a esta pregunta”. A aplicación adéstrase a si mesma. Vai aprendendo sobre a marcha e, nalgúns campos, aporta argumentos tan redondos que semellan humanos. Ante semellante descuberta sentinme coma os astronautas que falaban con HAL, en “2001, una Odisea en el Espacio”. Agora tócame permanecer atenta. Talvez atope agochado debaixo das luces de Nadal, un monolito negro.