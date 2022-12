Cuentan los gallegos del norte, donde las mareas suben y bajan en esta época del año con una fuerza tal que cambian en pocas horas la fisonomía de las playas, que nunca existió una marca política que tan bien refiriera los realineamientos, las idas y venidas, de los ciudadanos y de los líderes políticos como “Las Mareas”.

Con esa fuerza de la marea se instaló Podemos en Galicia, con un movimiento ideológicamente deslocalizado, instrumentalmente estratégico, que vendía como propio en Madrid, pero que en la tierra de Breogán respondía a perfiles, intereses y preferencia diversos, algunos complementarios y otros antagónicos.

Probablemente fue este uno de los mayores aciertos y de los más graves errores de Podemos; porque aunque le iba a deparar un importante éxito para su lanzamiento, a la larga, la situación que hoy presenta la organización en Galicia era perfectamente predecible. Solo servía para ganar tiempo mientras la organización se iba implantando territorialmente y los grupos dominantes se hacían más fuertes. Pero el éxito de Las Mareas sirvió para que estas cobraran vida autónoma y en su fortalecimiento eclipsaran a los de Iglesias.

Las Mareas sucumbieron pronto, porque las coyunturas son siempre coyunturales, y cuando nadie tiene interés en encontrar un líder consistente para un proyecto, es simplemente porque no tiene proyecto. O dicho de otro modo, para la mayoría de los que se encontraron con aquel impredecible éxito de las alcaldías de las tres ciudades, sus proyectos nacían y terminaban en ellos mismos. El resto, es ya historia, una más de las tantas historias semejantes que se han dado en la izquierda, en Galicia y en España.

Ahora toca recomenzar, tratar de reconstruir desde los efectos de tanta marea y marejada, teniendo ya la playa una fisonomía diferente, sin tener claro qué forma presentarán Las Mareas, cómo les afectará la nueva dimensión de los localismos, cómo la nacionalización de las elecciones locales, y cómo el surgimiento de nuevos actores, como Sumar, que aún sin presentarse a las elecciones locales interviene también en la ecuación.

Las primarias de Podemos en Galicia son una especie de refundación, tras la supuesta quiebra de Las Mareas. Podemos afrontará las municipales con su propia marca o en coaliciones locales, un retorno al origen que debió ser, pero que no interesaba entonces para no tener demasiados liderazgos.

Para complicarlo más, la victoria de los afines a Yolanda Díaz en la dirección gallega de Podemos hace más incierto el futuro de la organización morada. No es solo una cuestión de estrategia, no se trata de qué camino seguir y con quien hacer alianzas; el problema es que todas las estrategias de una organización son legítimas mientras no ponen en riesgo la supervivencia de la propia organización, y esos son los límites en los que se mueve hoy la organización de Podemos en Galicia.

A Yolanda le favorece el fracaso de Podemos en las locales; unos resultados negativos harían que los ciudadanos de esa izquierda miraran hacia ella con más intensidad; pero no le favorece estar fuera de la competición durante todo el proceso, y por eso, tendrá que encontrar un relato desde el que fijar su propia posición hacia Podemos, hacia Las Mareas, y hacia sus propios posibles votantes en Galicia. Y aunque algunos y algunas se refieran a estos proyectos como vasos comunicantes, la verdad es que cuando la competición comienza la comunicación se polariza.

* Profesora de Ciencia Política y Administración. Equipo de Investigacións Políticas Universidade de Santiago de Compostela