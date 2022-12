Como a muchos de ustedes, me disgusta el momento actual del debate político en España. Quizá porque somos gallegos y eso nos decanta hacia las formas más suaves de hablar y discutir. Quizá porque pensamos que el debate público debe ser, fundamentalmente, constructivo; y que nuestros representantes políticos están, sobre todo, para resolver problemas, no para exacerbarlos. Quizá, en fin, porque en Madrid van siempre con la marcha acelerada, a un tempo diferente que los demás.

En cualquier caso, me resisto a dejarme embargar por el hartazgo y la polarización. En los asuntos en los que me manejo constato que existen problemas serios pendientes de resolución. También que los gobiernos en España y en Galicia han acertado y se han equivocado en los últimos tres años; aunque en el balance creo que ganan los aciertos en ambos casos. La concatenación de la pandemia y la invasión de Ucrania nos ha situado en territorios inexplorados. Y no veo muchas Comunidades Autónomas y Estados que lo hayan hecho mejor que nosotros. No seamos pesimistas en nuestra autoevaluación.

A partir de ahí, necesitamos mesura y rigor en los análisis y en los debates. Y no podemos malgastar esfuerzos y recursos en asuntos menores o de fácil solución, que solo exigen sentarse y aplicar un poquito de sentido común. Porque tenemos otros asuntos mucho más importantes pendientes de solventar, que van a exigir de nosotros lo mejor de nuestras capacidades intelectuales y políticas.

A lo mejor, es la sociedad civil, plural y por tanto independiente de los partidos, la que en estos momentos tiene que dar un paso al frente para proponer soluciones, para ayudar a recomponer el equilibrio destructivo y polarizado hacia el que parece que avanzamos inexorablemente.