Suspiros de España (e Portugal)

“Pois si, meus netiños e netiñas –dixo o avó; ou dixo a avoa; ou dixeron ambos; iso si, contando sempre con que para daquela aínda continúe a haber netiños e netiñas. Houbo unha vez, aló no final da primeira década do século pasado, na que España non quedou eliminada de boas a primeiras no Mundial. Máis aínda: chegamos a ser os campións dese torneo!”. “Pero avó/avoa. Iso é imposible!” –retrucou o neto/neta–. Se España nunca…” .“Xogaba de porteiro Iker Casillas. Ramos, Piqué. Pujol… na defensa. Diante, David Villa, El Guaje; e no medio do campo os invencibles Xavi e Andrés Iniesta, que foi o que marcou o gol do triunfo. O adestrador dos nosos chamábase Vicente del Bosque e xogamos a gran final contra os Países Baixos. Ai, netiños/as! Que tempos…!”

En efecto, e como escribiu o clásico, “sed fugit interea, fugit irreparabile tempus”. “Cuán presto se va el placer (…) cómo, a nuestro parecer,/cualquier tiempo pasado/fue mejor”, foi acrecentar, da súa parte, Manrique. Mais où sont les neiges d´antan? Onde foron parar as neves de antano? Pero vaia; evidentemente, acontece que o parágrafo co cal demos inicio a esta nosa crónica de hoxe forma parte de seu dos relatos distópicos e, xa que logo, tan só podería devir posible como resultado fatal dunha fatal desfeita, dun declive cataclísmico arreo entre nós, e iso non pode resultar así… Ou si que pode?

“Que Arxentina acade a terceira estrela aínda que sexa coa concorrencia da ‘mano de Dios’”

Principiou a hispana andaina do mellor xeito; nin sequera Cortés ou Pizarro avanzaran tanto, e tan axiña, nas súas respectivas conquistas de alén mar, caneando pola costa rica das Indias Occidentais adiante. Porén, a cousa foise complicar un tanto xa instalados en eidos do sempre difícil Imperio Xermánico: 1-1, con gol da autoría do sempre moi inefable Álvaro Morata. E fómonos perder logo, cal naves da expedición Magalhães-Elcano, cando quixemos navegar a toda vela polos mares do moi afastado Oriente: tal e como no vello adaxio, “no Xapón naufragou o galeón". Mais así e todo, e malia o ruxe-ruxe de certos agoiros e agoreiros ad hoc, aínda cabía a esperanza nos corazóns das boas xentes. Ao cabo, a seguinte desputa viña concretarse contra Marrocos, e tal semellaba que contabamos, á fronte da hoste en campaña, co mellor adaíl posible, todo un verdadeiro líder digno de creto. No Mundial do 718 (ou pode que fose no do 722, a ver se D. Julio Maldonado, Maldini, se aclara), os nosos mostráranse moi quen de acertaren coa portería contraria; aquela do Estadio de Covadonga si que constituíra unha vitoria en toda regra! En consecuencia, quen mellor que outro asturiano, nacido e criado nas rúas do xixonés barrio do Polígono de Pumarín, para afrontarmos con éxito estoutra encrucillada? Con certeza, Luis Enrique viña ser o escolleito pola historia.

O que pasou ben o coñecen todos os, sempre moi amables, lectores e lectoras. “Ayer era rey de España,/hoy no lo soy de una villa”. Transmutado en D. Rodrigo antes que no seu paisano Paio/Pelayo, e fallido o derradeiro intento do cabaleiro Sarabia, o proxecto L.E. foi rematar o seu periplo con máis pena que gloria. Xa que logo, cómpre procurarmos nova auga dun novo manancial e nunca mellor dito. En fin, D. Luis de la Fuente Castillo xa ten o mando.

Cando as presentes liñas vexan a luz pública estaremos nas vésperas da gran final. Baixo cal bandeira acollernos, daquela? A que pavillón apoiarmos nesa hora decisiva? Certamente, este cronista –como penso que así mesmo moitos de entre Vdes.– “torcía” polos nossos irmãos da outra beira do Minho/Minho, pero… “que mal, que mal, que non nos queda Portugal!” Algún amigo de meu, “colchonero” que é, xa decidiu que o seu afecto vai estar con Francia –“a ver; é por Griezmann, xa me entendes”. E vaia; non cabe dúbida de que os Lloris, Lucas Hernández, Tchouaméni, Mbappé e compañía aínda lle dan bonito á bóla. Mais un servidor, que lle queren?, non pode evitar as trampas da memoria: quero dicir/escribir que, malia todas as súas gambetas xeniais, nunca fun moito de D. Lionel Messi. Pero si que serei sempre desoutras de D. Diego Armando Maradona. En consecuencia, vaian os meus desexos de que Arxentina acade a terceira estrela. Mesmo se para tal fin é necesaria, máis unha vez, a concorrencia da “mano de Dios”.

Miñas e meus, que teñan todas e todos Vdes. un moi feliz Nadal.