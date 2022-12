Las previsiones

Suena bien, la verdad, esa noticia que acaba de publicar FARO DE VIGO según la cual la Xunta de Galicia se propone gastar un buen puñado de millones con vistas a ahorrar en el futuro inmediato una suma considerable en el capítulo de la electricidad en los centros oficiales, desde la rehabilitación de los inmuebles hasta el corte del suministro en horas fuera del trabajo, pasando por el menor uso en las que sí son laborables. A partir de ahí es casi seguro que le surgirán al Ejecutivo gallego las habituales quejas de la oposición, aunque esta vez no servirán las relacionadas con el rollo de la “propaganda electoral”, porque tanto la causa como el efecto de la medida son de actualidad y preventivas.

Podrá decirse, desde luego, por parte de los críticos habituales, que la previsión es quizá exagerada para el número de millones de euros a invertir, y no tanto porque no haga falta el ahorro y la rehabilitación de edificios, cuanto porque quizá la crisis energética que se padece dure lo que la guerra de Ucrania y los expertos militares señalan que el conflicto, aunque puede alargarse aún, no va a durar siempre, al menos no con las armas en la mano. Y parece razonable, pero ya queda dicho que la inversión tiene varios objetivos y por tanto seguirá siendo válida, de forma que resulta improbable –por eso y porque la gente del común sabe distinguir entre lo necesario y lo superfluo– que haya lío.

Claro que, ya puestos a actualizar y en definitiva a mejorar, probablemente permitirán quienes se encargan de estas cosas, una sugerencia formulada sin otro interés que el de colaborar con el objetivo que buscan. Es opinión personal, pero expuesta por quien tiene una cierta experiencia en discapacidades: entre los edificios de uso público hay un porcentaje más que considerable que son una auténtica trampa para las personas que en un momento concreto de sus vidas necesitan ayuda para hacer lo que la inmensa mayoría hace por sí misma. Y se habla de personas con discapacidad visual, o física o, en definitiva, cualquier otra que requiera no tanto de instalaciones especiales cuanto de ayuda.

En realidad, hay una ley que regula la obligatoriedad de esas medidas como mínimo de acceso, pero como el ingenio de los administradores no es un elemento a descuidar, debe observarse alguna que otra interpretación de los textos que lleva a la conclusión de que la obligatoriedad es para las nuevas edificaciones. Lo que hace que muchas de las que ahora la Xunta pretende actualizar e innovar y deberían estar “amortizadas” desde hace demasiado tiempo. Y no precisamente para “comodidad” de algunos, más allá de su número exacto, sino para facilitar el acceso a todos los que necesiten por ejemplo tramitar documentación para solicitar todas las ayudas que se ofrecen.

Quedó dicho, y ahora se reitera, que la intención que anuncia la Xunta es más que válida, y tiene además un factor de credibilidad añadido: se adjuntan datos, plazos y presupuesto, lo que quiere decir entre otras cosas que el Ejecutivo autonómico va en serio, lo que distingue sus proyectos de otros que ni siquiera aparecen, más que de forma simbólica, en las cuentas generales correspondientes. Quizá esa diferencia marque estilo y obliguen, ahora que las municipales están a la vuelta de la esquina, a otros a comprometerse de verdad con la ciudadanía gallega que, harta de palabras, que a veces llegan a verborrea, sólo aspira ya a que la dejen en paz.