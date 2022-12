Nestes días, o diplomático venezolano Alex Waab está a ser xulgado nos Estados Unidos. Tal persoa, que xestionaba a compra de alimentos e medicinas no mercado internacional para a poboación do seu país sometido a bloqueo económico, foi presa por axentes da CIA en Cabo Verde e está sendo sometido a procedemento xudicial irregular nalgún centro de detención dos EE UU.

Dunha vez, o rei de España chimpoulle a Hugo Chávez na cara esta frase célebre: “¿Por qué no te callas?” Naquel intre, Juan Carlos rachou o derradeiro fío que unía a política exterior española coa propia historia.

Os gardiáns das esencias patrias esquenceron, supetamente, a historia contemporánea. Esquenceron 1898 aínda que, até mesmo onte, a xeración literaria que se etiqueta co ano da desfeita era de obrigado estudo no bacharelato. A amnesia infectou os arquivos escusados do Palacio de Santa Cruz ou onde queira que se achen hospedados os secretos do ministerio español dos Asuntos Exteriores. Nada se comenta nin escrebe sobre o feito de que o sur dos EE UU pertenceu un día á coroa española; de costa a costa, como eles din.

A guerra na que os EE UU humillaron España por terra e por mar foi levada do vento da desmemoria, igual que o foron as campañas da prensa norteamericana contra os inimigos españois, virulentas, coma o é o actual cacarexo españolista contra Rusia. Moitos españois odian o dereito a autodeterminación dos pobos ibéricos até o extremo de exportaren a súa propia fobia ás Antillas onde se perpetúa a opresión colonial de Puerto Rico. A lingua de Cervantes extinguiuse en Filipinas sen que patriota español ningún se sentise afectado. E Venezuela atura, Cuba non arría bandeiras e hai outros ritmos locais. Con todo, a figura diabólica da actualidade parece ser a de Daniel Ortega.

O españolismo desfíxose da Hispanidad e os pobos de aló queren ser, sen España, Patria Grande. Os españois de dereita non citan moito Ramiro de Maeztu e certas esquerdas non dan resustado nin Bartolomé de las Casas nin o indixenismo de Mariátegui. Os contrarios a avivecer as brasas da memoria histórica saben ben o que fan ao ignoraren aquelas apertas de Franco con Eisenhower que conseguiron perpetuar a “negra noite de España”, que tamén así cantou Celso Emilio Ferreiro.