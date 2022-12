El ayuntamiento acaba de hacer público la apertura del plazo para la renovación del permiso de terrazas para el próximo año, que ahora podrá solicitarse para cuatro años, simplificando el tener que solicitarlo anualmente. Nos parece una buena idea, pero los marinenses, que desde el maldito COVID-19, nos acostumbramos al “terraceo”, a pesar del mal tiempo, tenemos que soportar la lluvia y el viento, y si cuadra mojarnos, porque las terrazas siguen igual que en verano, y en verano la lluvia es escasa, la temperatura agradable o calurosa, y no necesitamos resguardarnos del viento. Por lo tanto, las terrazas de invierno no pueden ser sombrillas, porque su propio nombre lo dice, son para dar sombra, no son para impedir el paso de la lluvia, y mojarnos., el agua traspasa la lona de la sombrilla, y cae a plomo por los bordes. Por otro lado, los vendavales arrasan con los que están en la terraza, por eso, ahora en invierno deben estar protegidas del viento por los cuatro costados.

En un comentario de hace meses, ya anunciábamos la necesidad de que las terrazas fueran preparadas para el invierno, con un toldo, impermeable, rectangular que abarcase toda la superficie de la misma. Nada se hizo, y, a decir verdad, hoy por hoy, en las terrazas de nuestra villa, no se puede estar, porque nos mojamos y hay días que no se aguanta la fuerza del viento. Por eso la necesidad de una terraza confortable mínimamente. Sin embargo, parece que por una parte el ayuntamiento no se lo permite, y, por otro lado, nos llegaron noticias que el ayuntamiento había autorizado a algunas cafeterías, y negado a otras. No sabemos si es cierto realmente, o son meros rumores. Sea como fuere, el caso es que el ayuntamiento es el que debe autorizar un tipo de terraza que cumpla con las condiciones mínimas para que los marinenses podamos disfrutar con familiares y amigos, de un café o una cerveza, en condiciones mínimamente aceptables. Por ello debería autorizar la colocación de un toldo para todo aquel que lo solicite, con las limitaciones de espacio correspondientes. Por lo que solicitamos al ayuntamiento a llegar a un acuerdo con los hosteleros para resolver este grave problema de confortabilidad de nuestras terrazas. Entendemos que todas no podrán poner un toldo, por culpa del espacio, pero la mayoría si es posible sin entorpecer ningún servicio, como ocurre en las ciudades y villas gallegas. Por eso pedimos que, por una confortabilidad mínima para los marinenses, se llegue pronto a un acuerdo, y podamos disfrutar de cierta comodidad y de no mojarnos. Los marinenses se lo agradeceremos.