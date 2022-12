La primera reacción ante el anuncio de corrupción desatada en el Parlamento Europeo es “¿dónde está la noticia?” Ahora bien, seiscientos mil euros en metálico en el domicilio de una vicepresidenta socialista de la cámara, mientras su padre huye con un maletín lleno de billetes, supone un cierto exceso. Para que se entienda, hasta doscientos mil euros de procedencia catarí entrarían en el normal funcionamiento de Bruselas, pero es obsceno que los eurodiputados quieran manejar cifras propias de un rey español paseando por los parques de Ginebra con las gratificaciones árabes a cuestas. Se bordea la usurpación, los tribunales madrileños condenarían por injurias a la Corona. El susodicho monarca fue absuelto por la denominada fiscalía anticorrupción. La justicia belga se ha pronunciado con mayor dureza, por lo visto Puigdemont no define el único desencuentro judicial entre España y Bélgica.

El escándalo de eurocorrupción socialista, por acudir al denominador común de los detenidos, no se soluciona desposeyendo a posteriori a la vicepresidenta griega Eva Kaili. La presidenta española del grupo parlamentario progresista ha de explicar por qué no procedió a la destitución el 20 de noviembre, cuando la diputada de inusitada liquidez declaró desde la tribuna de la cámara que “Catar es líder en derechos laborales, no tenemos el derecho moral a darle lecciones”. Si la izquierdista Iratxe García no entra en pánico ante este manifiesto digno de la Fifa, ¿cuál es exactamente su trabajo? Salvo que no asistiera a la intervención citada, el comportamiento habitual en Bruselas. O que se hallara estudiando cómo rebajar las penas por malversación.

Según la nueva doctrina penal del PSOE socialista, Kaili será inocente si se limita a declarar que solo guardaba el dinero a la espera de entregarlo a la ONG o al sindicato también progresistas implicados en el escándalo. En efecto, no falta ninguno de los organismos intocables por intachables, Bélgica solo va retrasada en la neutralización de la fiscalía anticorrupción.