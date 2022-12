El Camino de Santiago, escuela de vida

El pasado día 4 de diciembre la Banda de Gaitas de la provincia de Pontevedra nos regaló –“eno sagrado, en Vigo”–, en la concatedral-basílica de Santa María, un magnífico vídeo-concierto-espectáculo-audiovisual, que desde la más atrevida modernidad nos evocó, a la vez, la nostalgia de las tiernas trovas medievales de los pioneros como Mendiño o Martin Codax. Cerrando los ojos incluso pudimos escuchar junto a las ondas del mar de Vigo, redivivas y en estéreo, las inertes zanfonas y chirimías del Pórtico de la Gloria. Y todo eso porque Hipólito Cabezas, su director, se esfuerza por sacar adelante un ciclo de conciertos, que se iniciaron precisamente allí – “eno sagrado, en Vigo” como dice el trovador–, para recordar y si hiciera falta hasta recuperar “a esencia e a espiritualidade do Camiño”. Gracias, Hipólito, por hacer de pregonero y estandarte de los mejores tesoros de esta “terra nosa: coa súa música, a súa luz, a súa cultura, e nos vieiros do Camiño a Compostela que fixo nacer a Europa e sigue manténdonos como referente do universo por seres meta da Vía Láctea”.

Quien busque la verdadera esencia del Camino la sigue encontrando en su historia, desde sus inicios hasta hoy, con huellas profundas, marcos clarísimos y señales luminosas. Es aquella que aún dejan los numerosos peregrinos que caminan a Santiago, algunos en busca de una mayor fe y otros, muchas veces únicamente en búsqueda de rutas distintas o cambios de rumbo para sus propias vidas. Esos caminantes encontraron en la Iglesia y en las iglesias de las diversas rutas jacobeas “axuda, morada, alento, comida e abrigo…”, escribió acertadamente Hipólito Cabezas. De ahí brota su interés en celebrar si es posible estos conciertos “en sagrado”. Porque seguimos, también hoy, teniendo morriña del ideal primitivo y eterno del Camino, que ha de ser medicina espiritual y corporal. "Esta experiencia exige dejar de lado las actitudes individualistas y abrirnos al conocimiento de los que caminan conmigo" Por esa razón, al concluir este Ano Santo jacobeo, que el papa quiso duplicar, Monseñor Julián Barrio, el arzobispo compostelano, reiterará que el camino no se puede recorrer ni interpretar sin su dimensión espiritual; las otras válidas consideraciones quedarán siempre incompletas e inertes. Porque el Camino tiene señal de identidad esencialmente espiritual, fraterna y cristiana. Estas palabras del arzobispo lo evidencian: la peregrinación es un viaje “en el que no sólo es importante el destino al que se llega, sino la experiencia de peregrinar en sí misma, que no hacemos solos, sino con los otros, compañeros de ruta, peregrinos como nosotros. Los esfuerzos y sacrificios de la peregrinación, las relaciones fraternas entre los peregrinos y quienes los acogen, provocan la lectura de un significado que enmudece la cultura pragmática y la realidad de lo inmediato en la que vivimos. En ese viaje aprendemos a ‘caminar juntos’. Esta experiencia exige dejar de lado las actitudes individualistas y abrirnos al conocimiento de los que caminan conmigo. Y al mismo tiempo compartir y valorar la riqueza que los compañeros de camino me aportan”. De ahí que el Camino se haya convertido en una palpable y pedagógica parábola o metáfora de la vida, ya que la lúcida expresión medieval “vita est peregrinatio”, sigue resonando en los elocuentes silencios del peregrino. Sí, sí, la vida como el camino es una peregrinación: un cúmulo de fatigosos esfuerzos y reclamados descansos, de montes que ascender y planicies aburridas que superar, de ilusiones satisfechas y heridas que aún duelen, de etapas que quedaron para siempre atrás y nuevas rutas que ofrecen insospechados paisajes que admirar… De veras que la peregrinación a Compostela es un mapa de lo que son nuestras vidas y una buena escuela para cuantos en la vida somos peregrinos. Caminante, peregrino, que en la vida tengas “¡buen camino!” *Sacerdote y periodista