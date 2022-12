Cuando Pedro Sánchez y varios miles de sus seguidores se quitaron la corbata nos pusimos muy contentos, pues nos decían que la finalidad de esa decisión era por un lado la de combatir el cambio climático y, por otro, el ahorrar el gasto en energía lo que pensamos nos rebajaría la factura de la luz que está por las nubes.

En Vigo hemos tenido un personaje singular Antonio Nieto Figueroa, más conocido como Leri, que no tuvo la necesidad de quitarse la corbata pues él nunca se la puso y eso era más llamativo en una época que todo el mundo la usaba. Por ello no fue extraño que algún Alcalde le pidiese que, al menos, se la colocase en los plenos municipales de los que él formaba parte pues era concejal. Por supuesto, Leri nunca atendió a esa petición ya que sostenía que así era su personalidad y su forma de vestir, pero en ningún caso, con esa actitud, pretendió luchar contra el cambio climático ni ahorrar energía abaratando el recibo de la luz.

Antes que Leri y que Pedro Sánchez los descamisados de Evita Perón se quitaron la corbata y no se han vuelto a poner a pesar de haber transcurrido más de sesenta años. En tan largo período de tiempo así como no han conseguido ni frenar el cambio climático ni ahorrar energía lo que han logrado es una renta per cápita paupérrima no obstante ser Argentina una de las naciones más ricas del continente americano.

En definitiva, quitarse la corbata no sirve para nada y de continuar con ese populismo lo que si se producirá serán daños colaterales para el sector textil que fabrica y vende las corbatas, ya que facturarán menos y sufrirían graves perjuicios económicos.

Yo no sé si los descorbatados volverán ponérsela o, por lo contrario, permanecerán sin ella para siempre y no opino, porque eso es harina de otro costal.