Hace años, en esta misma sección, envié un escrito solicitando al Ayuntamiento un trato de favor para los huérfanos minusválidos, en el impuesto de plusvalía, derivado de sucesiones. Por parte de la Xunta, ya tiene establecidas unas exenciones para estos casos, cosa que no ha hecho el Concello, pues es la viuda, con su pensión, la que tiene que hacer frente a este pago; y es mas, creo que se debería establecer una tabla, según la masa de la herencia, para que los huérfanos no tuviesen que pagar este impuesto, pues como todos sabemos la pensión de viudedad y orfandad, no da para hacer frente a estos pagos.