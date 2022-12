Ser árbitro en un Mundial

El de arbitrar es el ejercicio más ingrato del mundo del deporte, por arbitraria que parezca la labor del trencilla. Un personaje singular –a la vez uno y trino– al que invisten de justiciero, cuando yerra en la aplicación del reglamento se convierte de inmediato en un proscrito, sin reconocer que por algo los clásicos esculpían a la Justicia con los ojos cubiertos por una venda. Si la Justicia es ciega, la miopía arbitral debería ser tratada con conmiseración en la clínica Fernández-Vega: no hay juez infalible, ni en primera instancia ni en segunda división; ni en un derbi cargado de electricidad ni en una eliminatoria de un Mundial con millones de ojos puestos en el señor de negro, sheriff mediador entre dos bandas enemigas que cuando acabe el partido gastarán la munición sobrante en hacer bailar a tiros los pies del instructor de paz, veintidós tipos de corto y unos cuantos suplentes que pasarán por el VAR antes de celebrar en la cantina.

Ser árbitro de fútbol no es un trabajo que tenga que consistir obligatoriamente en hacerse odiar. Miren al pobre Mateu Lahoz, un señor sereno y didáctico que dialoga con los futbolistas y que tuvo que bregar la pasada semana con un Argentina-Países Bajos de alta tensión y malos modos en la cita mundialista. Pese a clasificarse, los argentinos bramaron contra el colegiado español, como si el juez de la contienda hubiera trabajado de cañonero de la Royal Navy en la guerra de las Malvinas. Cierto que hay trencillas que trenzan actuaciones lamentables, pero Mateu no debería ser recluido en el congelador porque lo pida Messi, que ya traía con el árbitro viejas cuentas pendientes. Hay algunos futbolistas que no soportan llevarse de recuerdo de un Mundial la tarjeta de visita del réferi.