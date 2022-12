Hacer ya algún tiempo, aunque no demasiado, se reclamaba en sectores amplios de la sociedad gallega no solo una información suficiente sobre los parques eólicos marinos, su posible llegada, sus repercusiones acerca de la dependencia energética actual de Galicia, un posible mapa de ubicaciones y, en definitiva, datos lo más concretos posibles de inversiones, repercusión sobre los beneficios futuros, plazos, etcétera. Y, aún a falta de información oficial, que no se sabe del todo por qué no aparece negro sobre blanco, un magnífico trabajo publicado en FARO DE VIGO acaba de eliminar gran número de incógnitas. Entre ellas la que se refiere a un plazo razonablemente estimado para contar con ellas.

Un plazo que, a juzgar por la información, no será menor de siete años, tiempo que se calcula para la resolución del correspondiente concurso, producción del material necesario, construcción y colocación de las plataformas, etcétera. Es decir, un tiempo que permitirá, en cualquier caso, determinar no solo los márgenes en los que Galicia reducirá su dependencia energética actual y, también y, quizá sobre todo, qué beneficios específicos, aparte el obvio y general de la producción eléctrica, recibirá este antiguo Reino. Y, de paso, proporcionará datos sobre si se contará o no con un mapa, como ya se ha reclamado. En el que se ubicarían, como queda dicho, no solo las plataformas y los parques eólicos marinos ahora, sino en el futuro: el número de solicitudes supera en mucho las previsiones hasta 2030, tal como explica el reportaje de este periódico, así como los megawatios a producir ahora y a medida que se vaya desarrollando el sistema. Son pues, numerosas y de gran importancia para el país y en consecuencia es exigible conocer el máximo de detalles posible. Especialmente uno que afecta a una de las almas gallegas más reconocibles: la pesca y sus derivados, una especie de economía circular que hace que vuelva al mar, en forma de trabajo, la riqueza que genera aquella actividad. Es por eso por lo que el mundo pesquero, de extracción y de transformación, tiene un papel protagonista, no tan pasivo como pudiera parecer, en el proceso de información, detallada y clara, sobre cuándo se decida y sus motivos. No es Galicia, en verdad, un espacio fácil para los grandes proyectos que conlleven algún tipo de riesgo colateral, por pequeño que sea, para actividades y/o costumbres que no encajen con diferentes tradiciones. Por eso no se precisan profetas para anunciar oposición, salvo que se contente a todos los puntos de vista por igual, algo imposible hacia los parques “por motivos ecológicos o medioambientales”. Y aún inevitables, el mejor antídoto para reducir sustancialmente las protestas es el de afinar con la información al máximo. Más aún: convendría huir tanto de las generalizaciones como de los puntos oscuros. En este terreno –o para ser exactos, en estas superficies marinas– todo ha de ser transparente, desde quiénes la explotan y en qué condiciones, y los niveles de afección en los espacios próximos. Habrá que evitar a toda costa polémicas y violencia como las que acompañaron por ejemplo a las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos hace unos años, y eso solo se logra eliminando con argumentos las críticas y abriendo de par en par los cartapacios de los proyectos. Y si alguien cree que es demasiado, que explique los motivos de esa opinión, que pueden ser del todo correctos y razonables pero que, precisan claridad, reservando solo aquello cuyo conocimiento ha de reservarse. Que ha de ser, por cierto, lo menos posible.