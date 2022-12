La confianza en las instituciones es un pilar básico en cualquier sociedad moderna y democrática. Los porque sí o porque mando yo para motivar una decisión –por si a alguien se le escapa, las normas a adoptar hay que fundamentarlas siempre en causa de necesidad, beneficio general y pertinencia– podían no extrañar mucho en otros tiempos, pero ya no hay tragaderas para absolutismos, por muy ilustrados que se nos quieran presentar. Y, aún cuando se ejecuta una norma, nos queda el legítimo derecho a la protesta y al recurso, que no es pataleo. Fíjense, la Comisión Europea acaba de adoptar una decisión que ha hundido las capturas de nuestra flota de Gran Sol a su mínimo histórico. Claro, no podía saberse... ¿Realizó el equipo de Pesca y Asuntos Marítimos un estudio de impacto socioeconómico respecto al veto a las artes de pesca de fondo en más de 16.400 kilómetros cuadrados de aguas comunitarias? ¿Tenía información científica de la huella del palangre en los ecosistemas de profundidad? En absoluto. Porque mando yo. Porque sí.

No puedo evitar recordar el libro Maleus Maleficarum (El martillo de las brujas), que a finales del siglo XV pasó a convertirse en una especie de guía –condenada por la propia cúpula de la Iglesia– para la detección de brujas y otras personas presumiblemente candidatas al averno. Por supuesto que sus autores, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, no tenían más fundamentos que su propio fanatismo. Ya no digamos científicos, claro está. ¿Que tiene una verruga en la espalda? Bruja. ¿Que niega adorar al maligno? Bruja. ¿Que, bajo tortura, lo reconoce? Brujísima. Es triste que un invento tan determinante como la imprenta hubiese actuado de altavoz del Maleus Maleficarum y sus prácticas inquisitorias, y que la Iglesia no fue capaz de frenar. Se supone que se distribuyó como dogma de ley, como una Biblia para localizar herejes, como un carnet de puntos para ir al Cielo. ¿Quién resarció después los castigos contra unas brujas que nunca habían existido? No tengo a Sinkevicius por un inquisidor pero, ya que estamos en fase de negociación de cuotas, que primen los datos científicos y los informes de impacto sobre las preconcepciones. Que el palangre o la volanta, si se toma la molestia de averiguarlo, no arderán al entrar en las iglesias.