Escisión dos suxeitos

Revisamos Spellbound, película de Alfred Hitchcock que se distribuiu en castelán como Recuerda (nada de Fascinio nin de Meigallo) e trata de amor, amnesia, morte e modificación dunha identidade. O protagonista (Gregory Peck) esquecera o seu nome, do que só sabe que responde ás iniciais J.B. que el decide desenvolver en John Brown ata que descobre que, en realidade, se chama John Ballantyne. A vivencia insegura da propia identidade pasa, nun chouto máxico, desta obra famosa de Hitchcock a La saga/fuga de J.B., novela de Gonzalo Torrente Ballester que glosa, con modulacións varias, os mitos domésticos da pequena burguesía de Galicia. En La saga/fuga as variacións de J. B. poden, incluso, recordarnos xestos ou manías de Carballo Calero (que non mutara aínda en Carvalho Calero) ou do mesmo autor da novela. Difúndense noticias de que son abertos sepulcros para achar probas de que Cristovo ou Christophoros Colón era a mesma persoa ca Pedro Madruga, orixinalmente Álvarez de Soutomaior.

"En La saga/fuga as variacións de J. B. poden, incluso, recordarnos xestos ou manías de Carballo Calero" En todo caso, os avatares dos deuses indoeuropeos e as metamorforses da fábula grecolatina falarían de preocupación pola perda da unidade e coherencia persoal do Eu. Voltando á Spellboud: a presenza namorada de Ingrid Bergman no rol de doutora Petersen fúndese coa médica Olimpia Valencia desempeñándose de protagonista do drama Trebón de Cotarelo no Principal de Santiago, 1922. Os que, adolescentes, vimos Recuerda sentímonos abducidos neste filme polas citas verbais de Freud e polos soños deseñados por Salvador Dalí. Por iso, X.M. López Nogueira, pensador filosófico da miña xeración, decidiu sucumbir á maxia da película e estudar medicina para se converter en psiquiatra. Outras complexidades identitarias se enlean en Spellbound. Quen asina o libro previo á película é un tal Francis Beeding que resulta da fusión de dous autores: Hilary St. Saunders e John Palmer. Logo reparemos en que a fita ten por centro referencial e de sentido un doutor Edwardes que non aparecerá en fotograma ningún pero que desacouga o resto dos personaxes e os espectadores tamén. O caso é que Alfred Hitchcock dooulle ao mundo unha porción ben farta de películas psicolóxicas e de misterio. Pero ningunha delas é Spellbound. Escribo esta bagatela decatándome de que os psicanalistas das películas xa non fuman por paipa nin fan deitar no diván os seus pacientes.