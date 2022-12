Cuatro Cosas

Avecilla avisa: la pesca gallega está a punto de explotar, y con ella buena parte de los concellos del litoral. Algunos, con sus alcaldes a la cabeza y otros sin ellos, pero la población, harta de palabras y supuestas intenciones, les va a advertir desde al ministro hasta a Bruselas que ya está bien. Y, por lo que le narran al pajarillo cantor, hay quien piensa ya en ofrecerle a China, a buen precio, buques y cuotas en el Gran Sol. Porque, con las cosas así, malo. Ojo...

Y es que, a la vista de que los incompetentes del Comisionado europeo, su directora general y el resto de la banda cada día parecen más decididos a acabar con el sector y favorecer a los lobbies “ecologistas”, hay que darles respuesta adecuada. Y avecilla oyó que ya hay contactos con pescadores de otros países afectados. Así que la cosa va muy en serio, y el letonio, lituano, o letonio –en fin, báltico– durará más bien poquito. Y como peores no puede haber, en principio, pues miel sobre hojuelas. ¿No...?

La última noticia ha colmado el vaso de la paciencia: a la vez que la Unión habla de renovar los buques con cargo a préstamos privados que han de pedir los armadores, Xi Ching, o como se llame, ofrece dinero público a su flota, a la que pronto se verá dominando todas las especies de los míticos siete mares. Y, mientras, los que podrían –y deberían– hacer algo, porque decir ya no les llega, andan por ahí tocándose el ombligo electoral, pero ninguno se atreve a ir a pedir el voto a una lonja por si acaso. ¿Eh?

Y es que temen salir de ella como se merecen: con un pez espada metido en el lugar corporal donde el sol no brilla. Anacleto, mientras todas estas cosas pasan, se ha dedicado en estos días a indagar y a recordar. En lo primero coincide con avecilla y confirma que podría darse una especie de saldo, pero en serio, con los intereses gallegos, lo que significaría una catástrofe para la economía del Noroeste. Lo segundo, reitera, que la lucha la llevarán a cabo armadores, tripulantes e industrias transformadoras: en la pesca no hay apenas sindicatos de los ·mayoritarios”, y pocos que hay no pintan un caralho. Ahí se gana poco. ¿Capisci...?