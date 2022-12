Yolanda y el otro Pablo

Si me faltaras no voy a morirme/ Si he de morir quiero que sea contigo/ Mi soledad se siente acompañada/ Por eso a veces sé que necesito / Tu mano /Tu mano.

Seguramente nadie nunca antes había cantado al amor desde un realismo tan pausado como Pablo Milanés; si me faltaras no voy a morirme, pues claro, nadie se muere ya de amor, pero, a veces sé que necesito tu mano, y es que el amor y el desamor conviven en la misma cara del sentimiento humano, de la necesidad, de la ausencia. Nos ha dejado una de las personas que más ternura ha despertado en el corazón humano, una de las más románticas, sin reparar en formas tales, y seguramente, también una a la que más rápido se le acababa el amor, pero seguía buscándolo. He comenzado citando los versos de la canción Yolanda, la más famosa canción de Milanés, para rendir mi pequeño homenaje a este gran cantautor, pero también porque creo que otro Pablo (Iglesias) podría cantarlos a otra Yolanda (Díaz), y que seguramente seguirían hablando de amor y desamor, que si tiene que seguir sin ella, pues se sigue, que si se van otra vez al garete, mejor se van juntos, que con ella se sienten más acompañados, y que a veces necesitan, su mano, su mano. Y la otra Yolanda, política, sin reparar en formas tales, se deja querer y se apresta a presentar su candidatura, impasible a las necesidades de Podemos, más anclada en los terrenos tradicionales de la socialdemocracia, el trabajo, la crisis, los salarios, que en los temas de igualdad a los que una y otra vez nos remite la ministra del ramo. Yolanda quiere ser lideresa sin partido, caminar hacia delante con la seguridad de ser la política mejor valorada del ejecutivo, precisamente porque es una política que no repara en formas tales, y porque va directamente a los temas que vertebran a la ciudadanía, no los más efervescentes, pero sí los más transversales, mucho más en tiempos de crisis. Por eso, aunque Podemos no se muera sin ella, si toca perder, puede que mueran juntos, y que el sistema electoral castigue duramente la separación de fuerzas, y por eso, alguna vez en este largo viaje electoral tienen que saber que se necesitan, y seguramente llegará un momento en que deban darse la mano, la mano. Porque incluso la política, sin reparar en formas tales, está sometida a las formas de los sistemas electorales, al tamaño de las circunscripciones y a los efectos de la fórmula D’Hondt. Y sería una enorme irresponsabilidad para la izquierda que la incapacidad de los políticos imposibilitara de facto la supervivencia del gobierno de coalición, porque es en esta supervivencia donde se asienta la consolidación del modelo multipartidista, por el que tanto se luchara desde aquel famoso 15M. El gran error de Pablo Milanés fue creer que se podía escribir una canción romántica “sin reparar en formas tales”, porque el romanticismo no está en las palabras sino en lo que sienten los que las escuchan. Y algo similar le pasa a Yolanda, que quiere hacer política sin reparar en formas tales, aunque sabe que al final del camino no queda otra que buscar los rendimientos del sistema, por eso sabe que a veces la necesitan. Hasta siempre Pablo. *Profesora de Ciencia Política y de la Administración. Equipo de Investigaciones Políticas USC