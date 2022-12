Las redes de pesca y los penaltis

Hace unos días, con motivo de la eliminación de España del Mundial de fútbol en la tanda de penaltis contra Marruecos, un comentarista escribía en un periódico de tirada nacional: “La selección inglesa, por ejemplo, entrena lanzamientos de penalti con la ayuda de una red inteligente. Y digo yo que tan inteligente no será si todavía no la utilizamos los españoles para esquilmar el Gran Sol…”.

Al leerlo me quedé realmente sorprendido. Releí la asociación de ideas entre redes y los españoles esquilmando caladeros de pesca y me entristeció. No dejo de reconocer que se han menoscabado muchos recursos pesqueros intentado sacar de ellos un mayor provecho del debido, que es lo que quiere decir “esquilmar”. Pero también reconozco el gran esfuerzo que una parte muy mayoritaria del sector pesquero español, y especialmente el gallego, está llevando a cabo para respetar escrupulosamente las normas y la legislación pesquera tanto autonómica, como estatal y comunitaria.

El caso del Gran Sol es un buen ejemplo. Dentro del conjunto de especies de fondo, la flota pesquera española captura en aguas del Gran Sol fundamentalmente merluza, rapes y gallos (rapantes). Según los últimos datos (30 de noviembre de 2022) que publica el Consejo Internacional para la Exploración del Mar las poblaciones de merluza, rapes y gallos (rapantes) del Gran Sol están sometidas a una mortalidad por pesca inferior a la recomendada para cumplir con el criterio de precaución. Y también para estas tres especies objetivo de la flota española la biomasa reproductora de cada una de ellas está por encima de la necesaria para cumplir el criterio de precaución.

Es decir, las poblaciones del Gran Sol de estas tres especies, merluza, rapes y gallos, después de haber pasado una situación de sobreexplotación seria, se han recuperado en los últimos años gracias a los planes de gestión plurianuales que se fueron instaurando desde mediados de la década de los años 2000. Ahora sus poblaciones se encuentran en una situación saludable gracias al cumplimiento de las recomendaciones hechas por los científicos, adoptadas por la Unión Europea (UE) y aceptadas y cumplidas por el sector pesquero tanto español como de los demás miembros de la UE que participan en estas pesquerías.

Situación muy distinta ocurre en ciertas pesquerías de otras especies en las que no participa la flota española. Un caso muy llamativo es el del bacalao del Mar del Norte cuya población está sometida a una mortalidad por pesca excesiva y su biomasa reproductora se encuentra muy por debajo de la que estiman necesaria los científicos para asegurar que esta población de bacalao no entre en riesgo de colapso.

En resumen. Los pescadores españoles tienen mala fama debido seguramente a un comportamiento poco respetuoso con los recursos en el pasado. Pero ahora que están haciendo un serio esfuerzo por recuperarlos cumpliendo de una manera seria las recomendaciones de los científicos y las normas tanto españolas como comunitarias, creo que debemos reconocérselo y evitar injustos comentarios como el que hizo el periodista deportivo que mencioné más arriba.

