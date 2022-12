Parece una excelente noticia la que dice que el Gobierno de España ha decidido vetar por cinco años a las empresas que, instaladas en territorio nacional con ayuda de fondos públicos, decidan la deslocalización. Una medida que, en términos de Galicia, se ha reclamado, aunque sin éxito, a la Xunta quien, dentro de sus competencias estatutarias tenía y tiene margen para llevarla a cabo. Y a fe que hubo no pocos casos en los que, de haberse hecho, hubiera ahorrado mucho dinero a la Administración, más disgustos aún a los trabajadores y, en definitiva, daños económicos y sociales a importantes comarcas de esta tierra. Con repercusión en toda la comunidad, conste.

Y es que aquí, la deslocalización ha parecido una plaga en muchos momentos, y de forma específica durante la crisis financiera de 2008-2012. No sólo porque dañó a unas cuantas firmas de peso sustancial, sino a muchas otras de tamaño medio, incluyendo algunas gallegas que se reubicaron allende el Miño aprovechando el “tirón” de las facilidades de todo tipo que ofrece el Gobierno portugués. Y ya no se hable de las multinacionales, como “Alcoa”, o las nacionales poderosas, que así es “Endesa”,por no decir los fondos buitre, alguno de los cuales ha protagonizado hace muy poco el esperpento de “Barreras “, afortunadamente apaciguado por la entrada de “Armón” ..

El caso es, dicho desde una opinión personal pero fundamentada en hechos, este antiguo Reino ha estado subvencionando, como el resto de España, las ambiciones que en determinados casos estaban protagonizadas por individuos o firmas sin escrúpulos que llegaban, pedían, obtenían y luego se iban con el botín en dinero público contante y sonante. Todo ello sin aparente control de ningún tipo, o si lo había, realmente inútil a juzgar por los resultados. De ahí que la decisión de este Gobierno –sí, el de don Pedro Sánchez...– venga a cubrir unas situaciones imperdonables, por descuido o negligencia. Significará un esfuerzo añadido de las Administraciones, pero gente no les va a faltar.

Es de esperar que el acierto sea completo, en el sentido de que la decisión de vetar a los deslocalizadores se acompañe de contratos en los que se establezcan con claridad las condiciones. Se obtendrá así, siempre que las actuaciones sean serias, que Hacienda apoye la ubicación, y a su vez contengan disposiciones que impidan cualquier tipo de trampa. Eso dará seguridad jurídica no sólo a los inversores potenciales, sino a los contribuyentes gallegos y españoles que, en definitiva, son los que ponen los cuartos. Y aunque también resulten afectados indirectos, su dinero no puede ser para especuladores sin escrúpulos.

Expuesto todo ello, y como siempre es posible que alguien considere exagerado lo escrito, conviene echar mano de la memoria y recordar algunas de las vicisitudes que acompañaron a las peticiones de creación o ubicación de empresas en Galicia. Y que han ido desde el anuncio de una inversión, hace años, de capital procedente de Iberoamérica para levantar una fábrica relacionada con la moda, asunto que derivó en una falsedad, hasta la mala gestión de ayudas públicas a una empresa muy próspera para su ampliación, asunto que llevó a la denuncia ante la UE parte de una competidora vasca, asunto que culminó en el cierre de la denunciada y su liquidación. Y una desaparición es siempre peor que una deslocalización.