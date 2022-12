Alguien va a tener que explicar, y lo antes posible, qué es lo que se trae la Comisión Europea de Pesca con quienes tal actividad practican entre sus socios. Porque es más que probable que a la serie de malas noticias en forma de decisiones polémicas se une ahora la pretensión de que la flota renueve sus buques de gasoil por otros de tracción menos contaminante, modificación que de momento no utiliza los términos “obligación” o plazos, pero sí que deja una condición que demuestra la ignorancia o la estupidez de los responsables del sector: que el cambio se haga sin la intervención de fondos públicos. “Detalle” este que parece otro paso en el camino de reducir a la nada –o casi– a la pesca europea.

Es un mal pensamiento este, cierto, pero no queda otra que remitirse a los hechos: a las enormes dificultades que atraviesa en buena parte a causa de las decisiones del incapaz comisario y su séquito, y ahora resulta que tendrían que financiarse por sus propios medios. O, peor, a través del encarecido crédito bancario, con intereses cada día más altos y sin que las negociaciones entre las entidades de crédito y el Gobierno avancen, si es que contemplan ahora o en el futuro algo más que las hipotecas. Asunto este que, como tantos otros relacionados con ayudas, subvenciones, créditos y demás siguen tan opacos en su gestión, desarrollo y condiciones como la recepción y distribución de los Fondos Europeos.

(No es sólo eso. A estas alturas sigue sin haber noticia fiable alguna acerca de cómo va el espinoso asunto de la reforma de la financiación económica, de la que pocos saben el estado de trámite. Y es que este Gobierno, cuando calla, es que calla de verdad, pero no por razones de peso y/o protección de datos, sino para evitar que la opinión pública sepa de sus extraños manejos. En este trance, y comprobado que la Pesca no está en la agenda de prioridades de la UE, por más que se diga que ahora los socios andan en la elaboración de una Política Común, hay que preguntar y preguntarse, ya con el tono más serio posible, qué es lo que hace en favor de la flota española el Gobierno en general).

Y es que el macroministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige el antes prestigiado y prestigioso señor Planas no acaba de definirse. En su reciente visita a Vigo, don Luis habló, sí, de la pesca, y como titular del departamento expuso una extensa serie de intenciones que, sin embargo, dejaron a su audiencia –sobre todo a la especializada– in albis. Solventó cualquier posible compromiso con hermosas palabras y dejó sin explicar lo suficiente la abstracta postura de España en lo que respecta al veto europeo a las capturas de profundidad. Porque, con perdón, a veces, cuando se oye a un ministro que habla de asuntos gallegos en Galicia, el observador más o menos neutral no sabe a qué carta quedarse con cierta seguridad.

Hay dos hipótesis que podrían explicar tan extraño comportamiento de transitar por los cerros de Úbeda, que en este caso sería más bien por las aguas de la mar océano. Una, que a los asesores se le han olvidado algunas cuestiones clave y, otra, que al responsable le importan un rábano, casi como a la propia Unión. Mientras, hombres y mujeres de la mar, y la Xunta, han de conformarse con que alguien haga al menos la mitad de un milagro: optarían por quedarse sin que se multipliquen los panes siempre y cuando se haga con los peces. Pero, al paso que van los gobiernos europeos –incluido el del señor Sánchez– hay riesgo cierto de que se quede, Galicia, sin lo uno y sin lo otro.