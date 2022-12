O circo legislativo

Na Roma antiga o circo era um grande anfiteatro onde se realizavam jogos e espetáculos públicos. Na Roma imperial havia programas específicos, para potenciar o ócio e como via de escape para que as massas estivessem entretidas e assim ocultar feitos substancias e básicos para a vida material (alimentos, saúde, economia, qualidade de vida) ou espiritual (cultura, educaçom, pensamento...). Na nossa infância era um recinto onde atuavam acrobatas, funambulistas, animais domados (leons, ursos, elefantes...), palhassos e artistas variados. Quando finalizava cada atuaçom o público, nomeadamente as crianças, fazíamos umha batida de maos, como manifestaçom de apreço polo espetáculo.

Porém, os juristas romanos concediam a máxima importância à “arte de fazer a lei” e mesmo formulavam instruçons, que podemos ver traduzidas no século XIII em textos jurídicos como o “Fuero Juzgo”, que deveriam ser de conhecimento obrigatório para todas as pessoas com potestade para legislar. Todo o Livro I deste corpo legislativo está dedicado ao “fazedor de la ley et de las leyes” e institui com absoluta clareza que as únicas pessoas com autoridade e potestade para julgar e sentenciar som os juízes. Estabelece como deve fazer-se a Lei e determina as condiçons e requisitos necessários para as pessoas com competência para exercer essa funçom. A primeira condiçom que devem ter é ser especialistas em Direito e capazes de distinguir a verdade da mentira, umha segunda condiçom é que a Lei nom se faga com muitos silogismos e tem que ser elaborada sem desputas. Os legisladores em nengum modo devem parecer-se aos que “dam vozes” mas às pessoas que sabem Direito. Outros princípios importantes som que a Lei nom deve fazer-se para proveito do legislador, mas para o proveito do povo, pensando no bem comum; as palavras da Lei devem ser entendidas por todos e os textos legais devem ser claros, concisos e precisos.

Na atualidade a realidade é absolutamente diferente. As Câmaras legislativas parecem um circo onde se busca esmagar ao contrário, predomina o exagero, o feminismo converteu-se num supremacismo alarmante com pequenos desvios, qualquer ato pode ser umha violência ou agressom, nom se graduam os factos, a casuística nom é válida, os deputados parecem concorrer para ver quem ofende mais e melhor; parece umha competiçom pugilística sem um moderador ou um árbitro, que atue com eqüidade, imparcialidade e objetividade.

O princípio socrático de “só sei que nom sei nada” deveria presidir as sessons parlamentares, há que ter a humildade de reconhecer as carências e saber retificar, pois de sábios é retificar. Polo que se observa, e como nom retificam, a conclusom é evidente: os nossos representantes eleitos democraticamente parecem ser de todo menos sábios, nom sabem que o prefixo culto grego filo- significa “amigo”, um prefixo muito fecundo para formar eruditismos (filólogo, filósofo), filoginia “apreço polas mulheres”.

*Professora catedrática de Universidade