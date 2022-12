Con las encuestas disparadas en todas direcciones y con resultados no ya diferentes sino incluso contradictorios, hay sin embargo un dato que parece coincidir en la gran mayoría de sus analistas: el que –según quien se pronuncie–, mide la consistencia de lo que en su día se denominó como el “efecto Feijóo” y que casi por unanimidad todos consideraban tan beneficioso para el centro derecha como perjudicial para el conglomerado de izquierda con algún ribete menos radical que hoy gobierna o apoya desde fuera a la coalición PSOE/UP.

Quienes más entienden de estos asuntos insisten en que los sondeos no son más que mediciones periódicas de los estados de opinión lo que implica o bien el tópico de que “el único que vale es el recuento de la noche electoral” o los avisos según los cuales cualquier cambio profundo de las tendencias es posible en todo momento. Sin embargo, y a pesar de las advertencias, casi todo el mundo profetiza quiénes pueden ganar y quiénes se quedarán a un lado. Eso, después de anunciar, directa o más prudentemente, que aquel “Efecto Efe” se nota menos o más.

En todo caso, los sondeos, se quiera o no –en casos como el del CIS, aunque se oculte sin éxito– forman parte de las estrategias de los partidos. Y es tan lógico que desde el Gobierno y “sus extensiones” –así acaba de definir las afinidades un muy conocido político gallego– se busque el debilitamiento de su principal adversario como que la oposición le zurre a quienes ostentan el poder. Siempre y cuando, por supuesto, todo ello se lleve a cabo en el marco de unas reglas claras que marquen el terreno en el que las diferentes estrategias se desarrollen no ya guardando las normas, que por supuesto, sino también las formas, muy importantes en la democracia real.

Claro que aquí, en lo que un día fueron las Españas y ahora ya no lo parecen tanto, no siempre –de un tiempo a esta parte, muy poco– no siempre se alientan esas virtudes. Ahora mismo, y siempre en opinión personal, yerran quienes afirman que hay una ofensiva contra el principal aspirante a la silla que ocupa el señor Sánchez, que es don Alberto Núñez. En realidad, son varias que se desarrollan a la vez, además de la ya citada que patrocina el Gobierno y en la que de un modo u otro, participan a la vez o en secuencia todos los integrantes del “club Frankestein”. Hay otra, donde desde un punto de vista particular parece verse de vez en cuando un impulso exterior para hacer más visible el desgaste del presidente del PP –porque la oposición también desgasta– y que tiene como protagonista al coro de aulladores selectos de Vox, donde se ve al líder gallego como el rival a batir para alcanzar la hegemonía o, dicho de otra manera, “la unidad de destino en lo universal” a la vez que defiende su posible electorado.

En fin, hay una más, disimulada y cautelosa -además de reiteradamente negada–, la que procedería del propio PP, especialmente desde los sectores más cercanos a Isabel Ayuso, cuyo mensaje es del todo distinto al de Alberto Núñez y que busca, como él, no solo la victoria en Madrid, sino una posible candidatura opcional para la posibilidad de que los populares no alcanzasen el inquilinato de Moncloa dentro de más o menos un año. Y todo ello, todas ellas para ser más exactos, son ofensivas que se desarrollan a la vez sin que por el momento hayan logrado su objetivo principal: mover a Feijóo de donde está y siempre estuvo y además con resultados positivos más que palpables: el centro, entendido en su sentido moderno, que no es el de don Manuel Azaña ni mucho menos el de la CEDA. Pero es el centro.