Un tribunal no puede tener dueños

¿Cómo de independientes deberían ser los integrantes del Tribunal Constitucional? Lo bastante como para interpretar la Constitución con buen sentido jurídico y teniendo en cuenta la realidad social del tiempo en que se aplica, atendiendo a su espíritu y finalidad, como dice el Código Civil; pero no tan independientes como para desvincularse por completo de la composición de las instituciones democráticas de las que su nombramiento procede. De ese sutil equilibrio dependerá que el alto tribunal cumpla su papel de interprete supremo legítimo y creíble, o no lo haga. Para entendernos: de este tribunal podría formar parte el que sea más “afecto” a un sector del arco político (o a un partido) que a otros, pero no es idóneo el devoto que ha entregado su independencia de criterio. Da la impresión de que las personas designadas por el Gobierno lo han sido legalmente, pero ni de lejos ofrecen esa idoneidad.